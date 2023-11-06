ما علاقة خلع الضرس بالقلب؟.. حسام موافي يحذر من هذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يمكن أن تؤدي أمراض الفم، مثل التهاب وأمراض اللثة إلى الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب، ما يزيد خطر الإصابة بمشاكل في القلب.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن العلاقة بين خلع الضرس وأمراض القلب.

قال موافي: "يمكن أن يؤثر خلع الضرس على صحة القلب، حيث يسبب التهاب صمامات القلب".

وتابع موافي خلال تقديم برنامج ربي زدني علمًا، المُذاع على قناة "صدى البلد": "التهاب صمامات القلب هو مرض خطير وقد يكون قاتلاً".

وأضاف: "يسبب خلع الضرس ظهور بكتيريا تلتصق بالقلب، وهناك عدة حالات تؤدي إلى إصابة الصمام اليمين، من بينها، الإدمان، أو إجراء العمليات الجراحية، كـالبواسير والولادة القيصرية".

واستكمل: "لذا يلجأ طبيب الأسنان قبل خلع الضرس إلى طلب شهادة تفيد بصحة القلب قبل العملية".

اقرأ أيضًا:

علامة تظهر في الأنف تكشف عن ارتفاع الكوليسترول- توجه للطبيب فورا

هل تشعر بالدوخة بعد تناول الحلويات؟.. إليك السر وراء ذلك

"بتشرب شاي فتلة".. احذر هذا ما يحدث لجسمك

احذر.. 8 أعراض تكشف الإصابة بنوع سرطان خطير

"يمكن رؤيتها فى المرحاض".. علامة خفية تشير إلى إصابتك بسرطان قاتل