الامارات | سقوط الزوجة المحتالة.. أهل وحفلات زفاف وهمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتُهمت امرأة صينية متزوجة بالاحتيال وخداع 3 رجال آخرين للحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال الزواج منهم في مراسم زواج وهمية، على الرغم من كونها متزوجة بشكل قانوني بالفعل.

وكانت المحتالة البالغة من العمر 35 عامًا متزوجة بالفعل وتقوم بتربية ابنتها عندما بدأت بالتعرف على رجال آخرين بهدف الاحتيال عليهم.

ومن غير الواضح ما الذي دفع المرأة إلى حياة التظاهر المستمر، لأنه، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، التي ينقل عنها موقع «أوديتي» كان لزوجها مشروعه الخاص وكانت الأسرة تتمتع بوضع مالي جيد.

ولكن الشيء المؤكد وهو أن أحد العوامل التي سمحت للمرأة، المعروفة باسم تشو، بالتوفيق بين أربعة أزواج على مدى عدة سنوات هو حقيقة أن زوجها الحقيقي كان مشغولًا دائمًا بالعمل.

ويبدو أن تشو بدأت البحث عن أزواج محتملين منذ بضع سنوات، وسرعان ما لفت مظهرها الجميل انتباه ثلاثة رجال ساذجين لم يشكوا أبدًا في نواياها الحقيقية. وتبين أنها خدعتهم جميعًا في نفس الوقت، دون حتى إثارة الشكوك حول زوجها الحقيقي، قبل أن تطلب منهم الزواج.

ولأن تسجيل الزيجات كان من شأنه أن يكشف حقيقة أنها كانت متزوجة بالفعل، فقد استخدمت تشو كذبة ذكية لتجاوز الإجراءات المدنية.

وأخبرت الرجال أن منزلها قد تم هدمه بشكل غير قانوني، وأنها بحاجة إلى البقاء عازبة حتى تكون مؤهلة للحصول على التعويض. على ما يبدو، لم يعتقد أي منهم أن هذا أمر مريب، خاصة وأنها كانت جيدة حقًا في التظاهر بأنها تريد حقًا الزواج منهم، وأصرت على أن حفل الزفاف هو ما يهم حقًا.

واهتمت المرأة بحفلات الزفاف لأنها أرادت جمع الهدايا والأموال من الحاضرين. وبذلت قصارى جهدها لضمان سير حفلات الزفاف دون أي عوائق، حتى أنها قامت بتعيين ممثلين ليكونوا بمثابة أصدقائها وعائلتها خلال الاحتفالات، وعلى ما يبدو، لم يشك أحد في أي شيء.

حتى أنها دفعت للعديد من الممثلين ليأتوا لزيارتها وزيارة أزواجها المزيفين على مر السنين.

ولكن الخطة انهارت في العام الماضي، عندما حاولت الحصول على المزيد من المال من أحد أزواجها المزيفين، وهو رجل يدعى تشانغ، بإخباره أنها حامل بتوأم. وتحججت شو بأنها تريد الولادة بحضور والدتها في مدينة أخرى، مطالبة إياه بدفع كافة النفقات، بينما يبقى هو في المنزل للعمل، ولتأكيد الخدعة أرسلت له باستمرار صورًا لنتائج فحوصات مزيفة وحتى صورًا لأطفال حديثي الولادة قامت بتنزيلها من الإنترنت. وعندما جاء تشانغ لرؤية أطفاله مع والدته، بدأت مشاكل تشو، فمن أجل خداع زوجها المزيف وحماتها، استأجرت تشو ممثلًا آخر ليلعب دور الطبيب الذي أنجب توأمها، ولكن عندما لم يتمكن من الإجابة على أسئلتهم، بدأ تشانغ يشك في أن هناك خطب ما. وأخيرًا أجرى فحصًا لخلفية شو ليصدم بأنها متزوجة قانونيا بالفعل، ليتصل بعدها بالشرطة وينهار كذب المرأة كذبة تلو الأخرى.

وبعد أن سمع زوج تشو عن حياة زوجته السرية، طلقها في إبريل.

وتواجه الآن ما لا يقل عن 10 سنوات في السجن بتهمة الاحتيال، حيث كشف التحقيق أنها خدعت أزواجها الثلاثة المزيفين بمبالغ طائلة.