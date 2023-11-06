بعد إثارة قضية ضرب الزوجات في «صوت وصورة».. حكم الدين يصدم بطل المسلسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضايا مجتمعية مهمة، يحرص على مناقشاتها صناع مسلسل «صوت وصورة» المعروض على شاشة «dmc»، بطولة الفنانة حنان مطاوع، ونخبة من الفنانين، وبخلاف قضية التطور التكنولوجي في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بتقنية الذكاء الاصطناعي، تطرقت الأحداث إلى قضية أخرى وهي تعرض بعض الزوجات للضرب على يد أزواجهن، وحكم الدين فيها.

ضرب الزوجات في مسلسل «صوت وصورة»

خلال أحد مشاهد مسلسل صوت وصورة، ظهرت حنان مطاوع، التي تجسد دور «رضوى»، تُعنف زوج شقيقتها، بسبب ضربه للأخيرة، وتبرير موقفه بأنه يسعى لتأديب زوجته، قائلًا «إن ضرب الزوجة ليس حرام شرعًا»، وهو ما ردت عليه الأولى بقوة مستعينة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «رفقًا بالقوارير».

حكم ضرب الزوجة في الدين

عن ضرب الزوج لزوجته في الإسلام، أوضح الدكتور أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحاته لـ«هن»، أنه لا يجوز ضرب الزوجة في الشريعة الإسلامية، بينما ما ورد أن الله عز وجل، قال في كتابه العزيز: «واللاتي تخافون نشوزهن»، أي المرأة التي يخاف الزوج من نشوزها، منوهًا بأن المولى سبحانه وتعالى قدم علاج تلك المشكلة قبل بدئها.

وعلاج المرأة التي يخاف زوجها من نشوزها، البدء بالعظة بالتكرار والنصح والإرشاد، فإن لم يفلح هذا العلاج، فالأمر الثاني «واهجروهن في المضاجع»، فيما تأتي خطوة العلاج الثالثة بقول الله: «واضربوهن»، لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بشأن ضرب الزوجة، إنه يكن غير مبرح لا يكسر عظمًا ولا يجرح لحمًا، فالقضية المراد بها ليس الكسر أو الضرب، بل المراد بها التأنيب وتعديل السلوك، حسب العالم الأزهري.

وعن قول المولى -عز وجل- «واضربوهن»، فسرها بعض العلماء، بهجر الزوجة هجرًا كاملًا، مستعينين بقول الله عن أهل الجنة والنار، «فضُرب بينهم بسور له باب» أي ما يعني العزل التام.

واختتم أحمد الصباغ، حديثه مشيرًا إلى أن الضرب الذي يكسر عظمًا ويجرح لحمًا هو «إثم وحرام شرعًا وذنب كبير حتى لو لغير النساء».