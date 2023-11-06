مرض تسبب في وفاة والدة أدهم مدحت صالح.. ما علاقته بكورونا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة لم تفارقها الابتسامة في كل ظهور لها، ليخيم الحزن على قلوب أصدقاء ومتابعي ليلى صديق، الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة المخرج الشاب أدهم صالح، التي توفيت بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات، بعدما ساءت حالتها الصحية، لتزداد التساؤلات عن المرض الذي أنهى حياتها، ومدى علاقته بكورونا.

مرض تسبب في وفاة ليلى صديق

بعد وفاة ليلى صديق، والدة أدهم مدحت صالح، المخرج في قناة «ON»، بمرض التليف الرئوي الناتج عن إصابتها بفيروس كورونا، نقدم معلومات عن المرض، بحسب حديث الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح لـ«هُن»:

- مرض تليف الرئة أو تليف نسيج الرئة، أحد الأعراض التي يصاب بها المتعافين من فيروس كورونا، وهو ما أصاب ليلى صديق.

- من أسباب تليف الرئة أيضًا تربية الطيور والحيوانات الأليفة واستنشاق روائحها والتعرض لشعرها.

- بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، يصاب المتعافين من كورونا بتليف الرئة، وتتراوح بين البسيطة والمتوسطة والقوية، إلى أن يشعر المريض بنهجان وتسوء حالته.

أعراض مرض تليف الرئة

يقول «الحداد»، إن مرض التليف الرئوي الذي توفيت به ليلى صديق، له عدة أعراض، منها:

- صعوبة وضيق في التنفس، خاصة عند المشي أو ممارسة الأنشطة اليومية.

- السعال الجاف المستمر.

- ألم وضيق في الصدر.

- الإجهاد والتعب العام.

- ضعف وألم في العضلات والمفاصل.

- تورم الساقين.

- فقدان الشهية والوزن.

يشار إلى أن أدهم مدحت صالح ابن ليلي صديق، وهو مخرج تليفزيوني شاب، ويقدم برنامًجا عبر السوشيال ميديا، قابل خلاله أشهر لاعبي كرة القدم، منهم أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، ومن الفنانين محمد رحيم، وشارك أيضا في أعمال فنية، منها إخراج كليب غنائي، وغناء أغنية لم تنل الكثير من الشهرة.