من هو والد أنجلينا جولي؟.. اتهم ابنته بـ«الجهل» بعد هجومها على إسرائيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد انتقادها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، على مدار ما يقرب من 30 يومًا متواصلين، خرج الممثل الأمريكي جون فويت، للرد على ابنته النجمة العالمية أنجلينا جولي، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إكس».

وقال جون فويت، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، بأن ابنته مثل كثير من الناس «لا تفهم مجد الله» وأنه يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي «حماية أرض إسرئيل وشعبها»، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

وسرعان ما تسبب رد والد أنجلينا جولي، في حالة من الهجوم وغضب ضده، من قبل كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

من هو والد أنجلينا جولي؟

نستعرض أبرز المعلومات عن جون فويت، والدة النجمة العالمية أنجلينا جولي، حسب موقع «imdb» العالمي:

• جون فويت ممثل أمريكي من أصل ألماني سلوفاكي.

• وُلد والد أنجلينا جولي في عام 1938 بولاية نيويورك الأمريكية، فكان والده لاعب جولف محترف، وكان جده لأبيه مهاجرًا سلوفاكيًا، أما جده لأمه كان مهاجرًا ألمانيًا.

• لدى جون فويت شقيقين هما: عالم البراكين باري فويت، وكاتب الأغاني الأمريكي جيمس فويت الشهير بـ«تشيب تايلور».

• تلقى «فويت» تعليمه في مدرسة رئيس الأساقفة ستيبيناك الثانوية، وهي مدرسة ثانوية كاثوليكية رومانية للبنين، تقع في وايت بلينز بولاية نيويورك.

• اهتم بالتمثيل في سنوات دراسته الثانوية، حيث أدى دورًا كوميديًا في المسرحية الموسيقية السنوية للمدرسة.

• فيما بعد واصل تعليمه في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية في واشنطن العاصمة، وتخصص في الفن وتخرج عام 1960، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك، بعد أن قرر ممارسة مهنة التمثيل.

• قدم عديد من الأدوار الشهيرة ما بين السينما والتليفزيون.

• قدم العشرات من الأدوار المميزة، التي جاء أبرزها دور المحارب في فيلم «القديم والناشط المناهض للحرب»، وحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن هذا العمل في عام 1976.

دعم أنجلينا جولي لفلسطين

كانت أنجلينا جولي، دونت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة تضامن مع الفلسطينيين، وانتقدت جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «لقد كانت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية».