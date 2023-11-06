خطير في هذه الحالة.. هل تشعر ألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يشعر العديد من الأشخاص بألم في الرقبة المزعجة والتي تجعلهم في حالة من عدم الراحة، ويجهل البعض الأسباب وراء ذلك.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الأسباب وراء الشعور بألم الرقبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

وضعية نومك

كل شخص لديه وضعية النوم المفضلة لديه، ولكن النوم على البطن قد يجعل رقبتك ملتوية إلى جانب واحد لساعات طويلة، مما يتسبب في إجهاد عضلات رقبتك ويجعلها تشعر بالألم والتصلب في الصباح.

الوسادة

عدم الاهتمام باختيار وسادة تدعم رأسك ورقبتك بشكل صحيح، قد ينتج عنها ألم في الرقبة نتيجة لحدوث توترًا في عضلات رقبتك .

حركة مفاجئة

القيام بحركة مفاجئة، مثل الجلوس سريعًا أو غيره، يتسبب في تعرض عضلات الرقبة إلى الإجهاد، كما يمكن أن يؤدي التقلب أثناء النوم أو محاولة النوم إلى خلق التوتر والضغط على رقبتك مما يؤدي إلى الشعور بألم.

الإصابة السابقة

التعرض إلى بعض الإصابات السابقة في الرقبة أو الإصابات الرياضية، قد لا تكون مؤلمة دائمًا في البداية، ولكن تبدأ الآثار الجسدية في الظهور بعد مرور عدة أيام، وتكون الرقبة متيبسة ومؤلمة.

تشمل بعض الأسباب الشائعة الاخرى لألم الرقبة ما يلي:

1- البقاء في وضعية سيئة أثناء النهار.

2- العمل لفترة طويلة على الكمبيوتر، أو مشاهدة التلفاز لفترة طويلة دون تغيير وضعيتك.

3- الإصابة بهشاشة العظام في أحد مفاصل العمود الفقري العلوي.

4- التعرض إلى ضغط من العصب الناجم عن انزلاق غضروفي أو نتوء عظمي في رقبتك.

متى ترى الطبيب؟

غالبًا ما يشفى ألم الرقبة من تلقاء نفسه في غصون أيام، ولكن هناك بعض الأعراض المصاحبة لألم الرقبة تحتاج الذهاب إلى الطبيب المختص، وتشمل ما يلي :

- الإصابة بالحمى.

- الشعور بالصداع.

- الشعور بألم في الصدر.

- ضيق التنفس.

- ظهور كتلة في الرقبة.

- تورم الغدد.

- صعوبة في البلع.

- الشعور بتنميل في الأطراف.

- ظهور مشاكل في المثانة أو الأمعاء.

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