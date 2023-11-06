علامات تكشف عن وجود مشاكل في القلب.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يربط الكثير مشاكل القلب بألم الصدر، ولكن يمكن أن تظهر أمراض القلب بعدة طرق ومواقع مختلفة، بما في ذلك القدمين.

لذا إذا لاحظت تورمًا في كاحليك وساقيك، فيجب استشارة الطبيب، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية ( NHS)، وذلك لأن هذا العرض قد يكون علامة على أنك تعاني من قصور القلب.

ويُطلق على الوذمة إسم "التورم في ساقيك" بسبب تراكم السوائل، وقد تلاحظ أنه يتحسن في الصباح ولكنه يزداد سوءًا خلال النهار، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما أن قصور القلب يعني أن قلبك لا يعمل بشكل جيد كما ينبغي ويحتاج إلى دواء لمساعدته على العمل بشكل أفضل، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF).

وعندما يحدث هذا، لا يتم ضخ الدم إلى الكليتين بشكل صحيح، لذلك تحتفظ هذه الأعضاء بالملح والماء.

وهذا السائل الزائد في جسمك يمكن أن يسبب تورمًا في الكاحلين والقدمين والساقين وأحيانًا في منطقة البطن.

ويمكن أن يكون تراكم السوائل أيضًا وراء الأعراض الأخرى التي قد تواجهها إذا كنت تعاني من قصور القلب.

ويسبب السائل الزائد أيضًا زيادة مفاجئة في الوزن، وإذا عاد تراكم السوائل إلى الرئتين، فإن ذلك يسبب ضيق التنفس.

ويعد الإرهاق وصعوبة ممارسة الرياضة من الأعراض النموذجية لقصور القلب، ولكن العلامات الأقل شيوعًا هي:

السعال المستمر، والذي قد يكون أسوأ في الليل

الصفير

البطن المنتفخة

فقدان الشهية

زيادة أو فقدان الوزن

الارتباك

معدل ضربات القلب السريع

عدم انتظام ضربات القلب

هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى إصابتك بأمراض القلب، وتشمل:

1. الشعور بالمرض

نشعر جميعًا بالمرض من وقت لآخر، وهذا بالتأكيد ليس مؤشرًا دائمًا على وجود خطأ ما في قلبك.

ولكن يجب أن تقلق إذا شعرت بالغثيان وألم في صدرك.

وقال ديفيد نيوباي، أخصائي أمراض القلب البريطاني: "إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما تكون جالسًا ولا تفعل شيئًا وتشعر أيضًا بالمرض، فيجب استشارة الطبيب فورا".

وتابع: "إن الألم الناتج عن عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان في صدرك أو معدتك يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية أو مشكلة في القلب".

2. ألم الساق

كلنا نعاني من تشنجات في الساق من وقت لآخر، ولكن يجب استشارة الطبيب إذا شعرت بإحساس بالتشنج في ربلة الساق أثناء المشي، وهذا قد يكون أحد أعراض مرض الشرايين الطرفية، وهي حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق.

3. ألم الذراع

يمكن أن يكون ألم الذراع أحد الأعراض غير المحتملة الأخرى التي تشير إلى وجود خطأ ما في قلبك.

غالبًا ما تتسبب النوبات القلبية في انتشار الألم إلى أسفل ذراعك اليسرى، ولكنه قد يؤثر أيضًا على كلا الذراعين.

4. آلام الفك والظهر

هي أعراض أخرى يمكن أن تكون ناجمة عن نوبة قلبية، لذا من الأفضل الذهاب إلى الطبيب إذا لم يختفي الألم.

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