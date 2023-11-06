وصفات سحرية من القهوة تجعل جسمك محرقة دهون.. ستدهشك النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

توفر القهوة فوائد متعددة للجسم، ويمكن إضافة بعض المكونات التي تجعلها فعالة للأشخاص التي تعاني من زيادة الدهون.

لذا في التقرير التالي، سوف نوفر بعض الوصفات من القهوة التي تحرق دهون الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

قهوة بالليمون

تناول القهوة مع إضافة عصير الليمون عليها يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى رفع معدل الأيض أي يزداد معدل الحرق في الجسم، كما أنها لها دور فعال في التخلص من السموم وتنقية الجسم.

قهوة خضراء ببذور الشيا

القهوة الخضراء لها تأثير كبير في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، ويتم إضافتها في الأنظمة الغذائية لأصحاب الوزن الزائد، وعند إضافة بذور الشيا إليها تزداد العناصر الغذائية مثل البروتين وأحماض أوميجا، والألياف الغذائية، التي تعمل على تحفيز الجسم لحرق دهون أكثر، ويصبح الجسم محرقة للدهون.

قهوة بالسمن

على عكس الشائع أن إضافة السمن إلى النظام الغذائي عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد غير صحي، لكن إضافته إلى القهوة له نتائج فعالة وذلك من خلال قدرته في السيطرة على تناول الطعام ومنع إنتاج الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع، وبالتالي يعتمد الجسم على الدهون الموجودة داخله وحرقها حتى يحصل على الطاقة التي يحتاجها.

القهوة بالقرفة

تحتوي القهوة مع مزيج القرفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والكافيين، التي تجعلها أكثر فاعلية في حرق الدهون.

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