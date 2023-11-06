ماذا يحدث لجسمك عند النوم و"التلفزيون مفتوح"؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

النوم من الأمور الضرورية للإنسان، حيث يساعد على الراحة والتجديد وإصلاح الخلايا التالفة، لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والتلفاز مفتوحًا ؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لموقع "Health".

- دين النوم

هو مصطلح يشير إلى نقص النوم الذي يتراكم بمرور الوقت، عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم، فإنه يتراكم عليه دين النوم، ما يسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية،مثل، زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- انخفاض مستويات الميلاتونين لديك

وفقا لدراسة أجريت عام 2003، ونُشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، يسبب التعرض للضوء الأزرق المنبعث من التلفاز تثبيط إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالنعاس.

ومن ثم، فإن النوم أمام التلفاز مفتوح يمكن أن يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائمًا.

- عقلك لا يستطيع الاسترخاء

تعمل الموسيقى والأصوات والأضواء معًا التي تصدر من التلفاز على إبقاء عقلك نشطًا، وتجعل من الصعب عليك الاسترخاء.

- زيادة خطر الإصابة بالسمنة

أشارت دراسة نشرت عام 2019 في JAMA Internal Medicine إلى أن، الأشخاص الذين ينامون أمام الضوء الاصطناعي ليلًا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

- ارتفاع ضغط الدم

كلما قل عدد ساعات النوم التي تحصل عليها، كلما ارتفع ضغط الدم لديك، وهذا بسبب خلل هرموني ناتج عن قلة النوم، أو قد يكون ناجمًا عن حالات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.

- التأثير على الصحة العقلية

يرتبط التعرض المتكرر للضوء المنبعث من جهاز التلفاز ليلاً بتأثيرات سلبية على الصحة النفسية، كما أنه يزيد الشعور بالتوتر والاكتئاب والقلق والأرق.

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