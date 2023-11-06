ما تفسير رؤية الحمام الأبيض بالمنام.. إليك السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زاده عن تفسير رؤية الحمام الأبيض الصغير بالمنام، وما دلالتها على الرائي بالحياة.

وقالت زاده عبر برنامج "كلام هوانم" المذاع على قناة الحدث، : "رؤية الحمام الأبيض بالمنام تدل على السلام والأمان في حياة الرائي".

وأضافت: "ظهور الحمام الصغيرة بكثرة في المنام دليل على الخير الوافر والسعادة القادمة في حياة الرائي، بالإضافة لتخلصه من أي مشاكل أو هموم بالحياة".

واستكملت: "رؤية الحمام الأبيض الصغير بشارة على قدوم الرزق وبالنسبة للعزباء دليل على اقتراب موعد زفافها".

أما بالنسبة للمتزوجة دليل على وجودها كدرع أمن لأولادها وقربها الجيد من زوجها".

واختتمت: الحمام الأبيض دليل على أن الرائي قريب من الله ودليل على الروحانيات الربانية الجميلة بين الرب وعبده".

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