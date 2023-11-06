روسي يحاول فتح باب طائرة ويهدد بتفجيرها.. والسبب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هدد رجل روسي على متن رحلة داخلية بتفجير طائرة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه، من قِبل المضيفات.

ووفقا لموقع newsweek، فإن أندريه سيدياكين، 39 عامًا، لاعب الهوكي من فريق مونيتكا لدوري الهوكي الروسي في يكاترينبرج، توجه إلى المضيفات لإعطائه مشروب كحولي، لكن الأمور أصبحت فوضوية عندما رفض الموظفون تقديم مشروبه المفضل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ماش الروسية، فإن الرياضي تصرف بعنف أثناء الرحلة وأزعج المضيفات لإحضار مشروب له، بينما أصدر الموظفون عدة تحذيرات له.

لكن سيدياكين هدد طاقم الطائرة أن بحوزته عبوة ناسفة، ثم حاول فتح باب الطائرة، ليضطر المضيفون إلى قضاء بقية الرحلة، التي لا يبدو أنها تم تحويل مسارها، في البحث عن أي دليل على وجود قنبلة أو سلاح.

ولدى وصوله إلى موسكو ، استقل ضباط الأمن من مطار شيريميتيفو وضباط الشرطة الطائرة وقاموا بتفتيشها أيضًا، ولم يتم احتجاز سيدياكين، ولكن لم يُسمح له بمواصلة رحلته.

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