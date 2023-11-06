بدائل الجبن المستورد.. اعملي سندوتشات المدرسة بمنتج مصري 100%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيدات المصريات أول من تصدى للمنتجات الأجنبية، وشاركن في الحملات الشعبية لتشجيع المنتجات الوطنية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمات الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وخلفت آلاف الشهداء والجرحى، إذ قررت ربات البيوت أن تكون مكونات ومحتويات طعامهن مصرية 100%، وعلى رأسها منتجات الجبن لسندوتشات الأطفال تزامنًا مع موسم المدارس، وبدأن على الفور في البحث عن منتجات محلية جودتها لا تقل عن الأجنبية.

ونوضح في السطور التالية، أبرز منتجات الجبن المحلية:

منتجات جبن مصرية

قال أحمد علي، صاحب أحد المحال التجارية، لـ«هُن»، إن هناك منتجات جبن للأطفال كثيرة مصرية خالصة 100% ومنتشرة في الأسواق وتدخل ضمن مهرجان الجبن المصري كل عام، ومنها: «جبن دومتي، ومنتجات مزارع دينا الخاصة بالجبن وقاتيلو وخير المصريين ومنتجات بادي وباندا وتشيزي»، كما أنه يوجد الكثير من المنتجات المنتشرة في الأسواق ومنها: «ريماس لاند ورودس وهيلثي ولبنيتا وأفانتي ومفازا».

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فوائد الجبنة

ومن جانبه، أكد عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أن منتجات الجبن المحلية تحتوي على فيتامين «ب»، فضلًا عن نسبة عالية من الكالسيوم، وهي مهمة عند ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائي صحي: «تعمل الجبن على إمداد الجسم بالأحماض الأمينية، ومن أهم العناصر التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع وتقليل الشهية، وبها عناصر مهمة للحفاظ على صحة الجسم والعظام»، وأكد أنه يجب الاعتدال في تناول الجبن كسائر أنواع الطعام.

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فائدة شراء المنتجات المصرية

«الصناعة المصرية تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد»، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، حديثها لـ«هُن»، مؤكدة أن أغلب المنتجات الغربية لها بدائل محلية وطنية مصرية خالصة، ما يخفض الطلب على العملة الأجنبية عند شراء المنتجات المصرية.