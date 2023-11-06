هذا ما يحدث لجسم الرجل عند تناول عصير الجوافة.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من التأثيرات الإيجابية لتناول عصير الجوافة على صحة الرجال، وخاصة التي تتعلق بصحتهم الجنسية.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على فوائد تناول عصير الجوافة على صحة الرجال الجنسية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "men's health"، و "Healthline".

تعزيز الخصوبة

يحتوي عصير الجوافة على عناصر غذائية هامة تدعم الحيوانات المنوية، من خلال تحسين حركتها وجودتها وزيادة عددها، وبالتالي تعزز من خصوبة الرجال.

الحفاظ على صحة العضو الذكري

تعمل الجوافة في الحفاظ على الأوعية الدموية التي تصل الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري لاحتوائها على نسبة جيدة من البوتاسيوم، كما أنها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، والوقاية من الدهون الثلاثية التي يمكنها أن تسبب تصلب شرايين وتعيق وصول الدم إلى أعضاء الجسم.

تساعد على الانتصاب

عصير الجوافة يساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين جيدًا إلى العضو الذكري ما يساعد على عملية الانتصاب، كما أنها غنية بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة والحيوية لتقليل سرعة القذف.

اقرأ أيضًا:

علامة تظهر في الأنف تكشف عن ارتفاع الكوليسترول- توجه للطبيب فورا

هل تشعر بالدوخة بعد تناول الحلويات؟.. إليك السر وراء ذلك

"بتشرب شاي فتلة".. احذر هذا ما يحدث لجسمك

احذر.. 8 أعراض تكشف الإصابة بنوع سرطان خطير

"يمكن رؤيتها فى المرحاض".. علامة خفية تشير إلى إصابتك بسرطان قاتل