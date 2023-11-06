زوج يكشف عن أعراض مرض ألزهايمر التي عانتها زوجته.. احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل يدعى "ديفيد ماكجين " من مدينة مانشستر بإنجلترا، العلامات الأولية التي عانتها زوجته وتدعى "مارجريت" قبل إصابتها بمرض ألزهايمر، وهي وضع الأشياء في غير موضعها باستمرار أو في أماكن غريبة.

لذا إذا كان لديك شريك أو أب أو صديق منظم عادةً، وبدأ ينسى المكان الذي وضع فيه الأشياء، فقد تكون هذه علامة تحذيرية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف: "قد يواجهون أيضًا صعوبة في التركيز على المهام التي تتطلب التنظيم والتخطيط بسبب مرض ألزهايمر.

ومن الأعراض الأكثر وضوحًا لمرض الدماغ ظهور مشاكل في اللغة.

واستكمل: "إن المعاناة المنتظمة لتذكر الكلمات أو استبدالها بجمل عشوائية يمكن أن تشير إلى معاناة شخص ما".

وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى العلامات الأكثر وضوحًا للخرف هي فقدان الذاكرة المتكرر".

ومن أمثلة السلوكيات إعادة قراءة الصحيفة، أو سرد القصص، أو نسيان اسم أحد الأقارب."

ويمكن أن تكون هناك أعراض أقل شهرة لمرض الزهايمر يجب الانتباه إليها، مثل تقلبات المزاج.

وأوضح ماكجين: "يمكن أن يتغير مزاج الشخص بسرعة من الهدوء إلى الغضب أو الانفعال دون سبب، أو إذا أصبح أكثر انعزالًا أو قلقًا بشكل عام".

لذا إذا كان لديك أحد أفراد أسرتك تظهر عليه علامات الخرف، فيجب استشارة الطبيب.

اقرأ أيضًا:

علامة تظهر في الأنف تكشف عن ارتفاع الكوليسترول- توجه للطبيب فورا

هل تشعر بالدوخة بعد تناول الحلويات؟.. إليك السر وراء ذلك

"بتشرب شاي فتلة".. احذر هذا ما يحدث لجسمك

احذر.. 8 أعراض تكشف الإصابة بنوع سرطان خطير

"يمكن رؤيتها فى المرحاض".. علامة خفية تشير إلى إصابتك بسرطان قاتل