3 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول حول العينين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدم، فهو ضروري لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، يؤدي ارتفاعه إلى تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية، ما يجعل من الصعب تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين.

وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات ويمكن أن تنكسر فجأة، وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

علامات ارتفاع الكولسترول حول العينين

في حين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول قد لا يظهر أي أعراض، إلا أنه في بعض الأحيان تظهر علامات معينة حول عينيك.

وفيما يلي 3 علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول حول عينيك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

كتل حول الجفون:

إحدى العلامات المهمة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي كتل بيضاء مصفرة تتشكل على الجفون العلوية والسفلية، وتسمى هذه الرواسب xanthelasma.

ويمكنك الإصابة بالزان تلازما بين سن 20 و 70 عامًا، ويصاب بها معظم الأشخاص بين 35 و 55 عامًا.

حلقة حول القرنية:

علامة تحذيرية أخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول في عينيك هي حالة تسمى "قوس الشيخوخة".

ويشير قوس الشيخوخة إلى حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية، والجزء الشفاف من عينك الذي يغطي القزحية وبؤبؤ العين وينتج عن رواسب دهنية عميقة في حافة القرنية، ولا يؤثر Arcus senilis على الرؤية.

لويحات داخل العين:

أخطر تهديد للكوليسترول على عينيك هو لوحة هولينهورست، والتي يمكن أن تضر الأوعية الدموية في العين وتشكل خطرا على الرؤية.

ويتم ملاحظة هذه اللوحة التي من المحتمل أن تسبب العمى داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين.

وفي حين أن كل هذه العلامات العينية تكون بمثابة علامة تحذير، فإن أفضل طريقة لتحديد مستويات الكوليسترول لديك هي من خلال فحص الدم.

علامات أخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول:

وبصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه حول العينين، يمكن أن يظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.

وأحد هذه الأمراض هو الورم الأصفر في الأوتار، وهو تورم ناتج عن الكوليسترول في مفاصل اليدين أو الركبتين أو الجزء الخلفي من الكاحل.

وعلامة شائعة أخرى موجودة في ساقيك عندما تصبح الأوعية الدموية ضيقة أو مسدودة بسبب تراكم الكوليسترول، يمكن أن يحدث ألم أو تشنج في الساق أثناء النشاط البدني، مثل المشي.

وتسمى هذه الحالة العرج، لذا من المهم معرفة مستويات الكوليسترول لديك واتباع نمط حياة صحي لتجنبه.

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