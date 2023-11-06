الجدة «رضا» ترعى حفيدها المصاب بضمور العضلات بعد انفصال والديه: «محدش بيسأل عليه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرحمة والحنان والحب والتضحية صفات اجتمعت كلها في الجدة رضا حسن، التي ظلت طوال حياتها شمعة تنير حياة من يحاوطها، وآخرهم حفيدها عبدالرحمن المصاب بضمور العضلات الذي أصبحت المسؤولة الوحيدة عنه بعد انفصال والديه.

بدأت قصة كفاح الدادة رضا، البالغة من العمر 52 عاما، وتسكن في منطقة عين شمس، مع ابنتها التي التي سهرت أياما طويلة من أجلها بعد إصابتها وهي في الـ12 من عمرها بمرض جعل رجليها مقوستان لدرجة منعتها من المشي، وظلت طوال 3 سنوات على كرسي متحرك، في تلك الفترة عملت رضا «دادة»، بحسب وصفها في الحضانات لتتمكن من علاج ابنتها لتمشي على قدميها من جديد، ورغم الأصوات التي تعالت لتظل ابنتها في البيت دون تعليم رأت الأم ضرورة تعليم فلذة كبدها حتى تخرجت في كلية دار العلوم جامعة القاهرة.

زواج الابنة

سنوات قليلة وتزوجت الابنة من صديق أخيها، وهي الآن لديها منه 3 آبناء، لتكمل رضا بذلك واحدا من فصول حياتها الناجحة، ولكن لم تعطيها الحياة القليل من الراحة إذ وجدت نفسها مسؤولة عن خدمة نجل ابنها المصاب بـ ضمور العضلات بعد انفصال والديه: «ابني طلق واتجوز وطليقته كمان اتجوزت وبقى الطفل ده مالوش حد غيري».

تحسن حالة الطفل

كانت الجدة تصطحب معها حفيدها إلى مكان العمل ولكن بسبب ضيق أرباب العمل تركته وتفرغت للصغير، «أنا الوحيدة اللي بربي الطفل محدش بيساعدني وبوديه جلسات كل يوم وحالته اتحسنت كان مثل قطعة القماشة الموجودة على الأرض دلوقتي بيلتفت ويضحك وينتبه».