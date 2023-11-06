هل نعود لارتداء الكمامة بسبب الوباء الكبير؟.. طبيب يجيب للحفاظ على صحة طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الذعر انتابت الأمهات خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن مجموعة من علماء الأمراض والأوبئة وجود مجموعة فيروسات من عائلة الـparamyxovirus يطلق عليها الوباء الكبير وتعتبر الأكثر فتكا في تاريخ البشرية لتتساءل الأمهات عن ما إذا كان هذا الوباء يتطلب ارتداء الكمامة للوقاية منه أم لا.

هل نعود لارتداء الكمامات

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أنه يجب على أصحاب المناعة الضعيفة مثل كبار السن والحوامل والأطفال ارتداء الكمامات تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء للوقاية من الإصابة بأي نوع من الفيروسات حتى لا يتعرضوا للإصابة بمضاعفات تنفسية والتهابات رئوية.

أعراض عائلة فيروسات الـparamyxovirus

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«هُن»، أعراض الإصابة بالوباء الكبير، ومنها:

- الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

- وجود ألم في الجهاز التنفسي.

- شدة الاحتقان.

- السعال المستمر.

- الشعور بالتعب والإنهاك.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- آلام شديدة في العضلات والمفاصل.

- آلام في البطن وإسهال.

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طرق الوقاية

وتتمثل طرق الوقاية من الوباء الجديد وفقا للدكتور أمجد الحداد في التالي:

- الحفاظ على تناول الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.

- التهوية الجيدة للمنزل.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- غسل الأيادي باستمرار.

- التطهير المستمر للأسطح والأيدي.