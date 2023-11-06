بصورة ودعاء.. فتاة الشيخوخة منار سعيد تحتفل بخطبتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة كبيرة دخلت قلب الفتاة التي عاشت حياتها تعافر وتتحدى التنمر بسبب شكلها، إذ وجدت منار سعيد الشهيرة بـ«فتاة الشيخوخة» أخيرًا نصفها الثاني، ليتم خطبتها وتبدو السعادة على ملامحها مع من تحب؛ وهو الأمر الذي جعل الكثير من الناس يتداولون قصتها من جديد، فهي صاحبة مشوار ملهم في تحديها لمرض نادر أصابها بشيخوخة مبكرة منذ طفولتها حتى وصلت حكايتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كرمها خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية.

خطوبة فتاة الشيخوخة

وأعلنت منار سعيد، الشهيرة بـ«فتاة الشيخوخة» خطبتها من خلال نشر صورة تجمعها بخطيبها عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة:«يا رب اجعل أيامنا سعيدة وارزقنا الخير كله»، «اللهم اجعله خيرًا لي واجعلني خيرًا له»، وكانت الخطوبة في شهر أكتوبر الماضي ولم تعلن عنها إلا اليوم.

الجدير بالذكر أن منار سعيد صاحبة بطولة من نوع خاص، إذ أُصيبت بمرض نادر بعد قرابة عام ونصف من ولادتها، ما أدى إلى تعرضها لــ«الشيخوخة المبكرة»، ودفعتها تلك الحالة وما تعرضت له من تنمر لتأليف كتاب ضد التنمر، وإطلاق مبادرة لدعم ذوي الهمم حظيت بإقبال من هذه الفئة، وزادت من الوعي بمشكلاتها.

تكريم فتاة الشيخوخة من رئيس الجمهورية

ظهرت «فتاة الشيخوخة» بابتسامة جميلة خطفت الأنظار إليها خلال وقوفها بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، وكانت «الوطن» أول صحيفة أجرت لقاء مع الشابة العشرينية «منار»، في الـ 26 من يوليو 2018، لتتحدث عن مرضها وتأثيره في حياتها، وتروي خلال كلمات بسيطة رحلتها مع التغيير الملحوظ بشكلها الذي بدأ في الظهور عند إتمامها 15 شهرًا، لتبدأ والدتها في رحلة استكشاف طبيعة المرض بالذهاب لمعظم أطباء الجلدية والمخ والأعصاب.