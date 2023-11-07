الامارات | كشّافة العرب في ضيافة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة»، وبمشاركة ما يزيد على 1500 كشاف وقائد، يمثلون 19 دولة عربية، تنظم جمعية كشافة الإمارات المخيم الكشفي العربي الـ33 في الفترة من 15 إلى 25 ديسمبر المقبل، في محمية المرموم الصحراوية. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، أن حماية ورعاية المحميات الطبيعية من الأنشطة الجادة التي تعنى بها الحركة الكشفية، مشيراً إلى دور كشافة الإمارات البارز في محمية المرموم عبر مشروع «كشافة المرموم»، الذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأجيال الشابة بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية، من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة.