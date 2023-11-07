الامارات | عائشة أبوالغيص وسارة النمس: المرأة المبدعة تستحق الاحتفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جلسة «الاحتفاء بالكاتبات في الأدب المعاصر» التي نظمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، كلاً من الدكتورة عائشة أبوالغيص، والروائية سارة النمس.

وأكدت المشاركتان في الجلسة أن نتاج المرأة الأدبي شكّل إضافة للمكتبة العربية والإنسانية، رغم أنه واجه الكثير من التحديات على مستوى النشر والنقد وآراء القراء. وأشارتا إلى أن المرأة الأديبة اليوم تستحق الاحتفاء والتكريم بما وصلت له من مكانة وحضور.

وأشارت الدكتورة عائشة إلى ما وصلت إليه المرأة الإماراتية الكاتبة بفضل الدعم الدائم من مختلف مؤسسات الدولة الثقافية والمعرفية، مستشهدة بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ حصدت المرأة الإماراتية الكاتبة، جائزة أفضل رواية وأفضل ديوان شعر وأفضل كتاب في مجال الدراسات.

بينما قالت سارة النمس «الكثير من القراء الآن ينظرون لأدب المرأة أنه أدب من الدرجة الثانية، ويقارن دائماً بما يكتب الرجل، وفي هذا ظلم كبير لما تبدع المرأة، وصادر عن عقلية محدودة، والتحدي الكبير أن تظلّ المرأة تكتب، إلى أن يأتي يوم يعرفُ فيه كل أولئك المقللين من شأنها أن أدب المرأة هو أدبٌ وكفى».