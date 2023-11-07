الامارات | «حان الوقت».. الفن يوصل رسالة الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «حان الوقت» قدمت مجموعة من الفنانين أعمالها التي تحاكي قضايا البيئة والتغير المناخي والاستدامة بلغة الفن والإبداع، في المعرض الخاص بجائزة الفنون السنوية التي ينظمها بنك الفجيرة الوطني.

وأعلن عن الفائزين في المعرض الذي افتتح في غاليري «فيريتي للفن المعاصر» في السركال أفنيو بدبي، وحصدت الفنانة نرجس سليمان زاده (إيران) المركز الأول، بينما حل مارتن هولتز (الفلبين) ثانياً، وسالم الكعبي (سلطنة عمان) ثالثاً. كما كرّم كل من الفنانين محمد الخوري (الإمارات)، وشهيد ألطاف أوان (باكستان).

وهدف شعار المسابقة «حان الوقت» إلى تحفيز الفنانين على العمل نحو مستقبل أفضل، وتسليط الضوء على ما تتركه اختيارات الأفراد من آثار على النظام البيئي الجماعي. وتألفت لجنة التحكيم من باتريشيا ميلنز، وخليل عبدالواحد، وعائشة العبار، وأحمد الراشد.

تفاصيل بسيطة

وعن عملها الفائز بالمركز الأول، قالت الفنانة نرجس سليمان زاده لـ«الإمارات اليوم»: «أقدم الفن الذي يعبر عني كفنانة وكذلك عن شخصيتي، ورسمت نفسي ضمن المشاهد التي تختزلها لوحتي، إذ أعمل حالياً في دبي، وتأثرت أعمالي بإقامتي هنا، سواء الألوان أو حتى المشاهد التي أضمنها اللوحة».

وأشارت إلى أن المسابقة تحمل مفهوم الاستدامة، ولذا سعت إلى تجسيد هذا الطرح من خلال يومياتها والتفاصيل البسيطة التي يمكن أن تكون جزءاً من الممارسة الحياتية المفيدة للبيئة.

بينما قدم الفنان مارتن هولتز مشهداً يعبر عن البيئة من خلال عرض البحر، وما يحتويه من نفايات وبقايا البلاستيك، مشيراً إلى أن العمل يوضح ما يمر به الكوكب في الفترة الحالية، فهناك كثير من التلوث، ولابد من أن يأخذ المجتمع إجراءات تسهم في حل المشكلات التي تتعرض لها البيئة.

ونوه بأن الفن يسهم في إيصال الرسالة التوعوية، ولكن تعتبر الإجراءات الفعلية هي الحل المثالي لإنقاذ الكوكب من كل التلوث.

عوادم السيارات

أما سالم الكعبي، فعمل على إعادة تدوير كربون السيارات الذي يستخرجه من عوادم السيارات، وأضاف له بعض المواد الكيميائية للحصول على اللون الأسود، واستخدمه في اللوحة التي يبرز فيها نسبة التلوث على سطح الأرض، من خلال عرض البياض والسواد على الكوكب. وأشار إلى أنه جمع من ثلاث سيارات حبات كربون، وجميعها تنتشر في الجو وتؤثر في طبقة الأوزون، مشيداً بتوجه العالم اليوم للحديث عن التغير المناخي، سواء من خلال المعارض الفنية أو الأحداث التي تسهم في نشر مفهوم الاستدامة، مشدداً على أن الفن يجب أن يحمل رسالة مفيدة للمجتمع.

نرجس سليمان زاده:

• سعيت إلى تجسيد مفهوم الاستدامة في لوحتي التي فازت بالمركز الأول.

ممارسة مستدامة

قال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، فينس كوك، عن معرض «حان الوقت»: «لقد شهدنا مشاركات واسعة من قبل مجموعة من المبدعين من أصحاب المواهب المميزة في هذه الدورة من مسابقة الفنون السنوية، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، نأمل أن تساعد الأعمال الفنية المعروضة في المسابقة على تعزيز الممارسات البيئية السليمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة».

وأضاف: «تنسجم المسابقة مع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بنا، ما يمكننا من دعم المجتمع الفني في دولة الإمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحد من التأثير البيئي، واتباع ممارسات مستدامة».