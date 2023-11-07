الامارات | «أكاديمية دبي للإعلام» و«الورشة».. شراكة لتطوير وتمكين المواهب المحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت أكاديمية دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع شركة «الورشة» المتخصصة في تدريب أصحاب المواهب الإبداعية، بهدف تمكين المواهب الناشئة وصقل مهاراتها ومواهبها، وتعزيز قدراتها على التعبير والتفوق في فنون الأداء، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود أكاديمية دبي للإعلام، الهادفة إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في دبي، وسعيها لدعم المبدعين والإسهام في صقل جيل جديد قادر على إثراء مجالات الفنون الأدائية.

وستعمل «الورشة» على تدريب أصحاب المواهب، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والصفوف التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الوصول إلى الاحتراف، إلى جانب خلق بيئة إبداعية ملهمة لتنمية قدراتهم وتعزيز خبراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التفوق في مجالات التمثيل والإخراج، وكتابة السيناريو، والتصوير، والإنتاج، والإعلام الجديد، ومهارات العرض والإلقاء المتقدمة وغيرها، فيما تتولى أكاديمية دبي للإعلام تقديم الدعم اللوجستي للدورات والصفوف التعليمية، لضمان توفير مناخات ملائمة للمبدعين، وتحفيزهم على عرض إبداعاتهم أمام الجمهور، والاستفادة منها عبر تحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وكشف الطرفان عن بدء الاستعدادات لعقد أول دورة تدريبية لأصحاب المواهب الإبداعية، تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الصناعة، هم الممثل المصري فتحي عبدالوهاب، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج والممثل وائل فرج، والممثلة والمدربة مروة جبريل، والمدرب أحمد نديم، وغيرهم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في دبي للإعلام، سالم بطي باليوحة، حرص المؤسسة على الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للمجتمع وأصحاب المواهب الإبداعية، ورفع مستوى القطاع الفني المحلي، من خلال دعم المواهب وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع، وتشجيعها على تقديم إبداعاتها المتنوعة. قائلاً: «ندرك في دبي للإعلام حاجة القطاع الفني والإبداعي المحلي إلى مواهب ناشئة، لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج مشاريع فنية وتلفزيونية متنوّعة، تعكس ثراء الثقافة الإماراتية، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية»، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين أكاديمية دبي للإعلام و«الورشة» في خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على إثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وقالت الممثلة بسمة نبيل، مؤسسة «الورشة»: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى بناء مجتمع متكامل من المبدعين في مجالات الفنون الأدائية، واستغلال خبرات ومهارات خبراء الصناعة، ومشاركتها مع المتدربين، للوصول إلى مجتمع إبداعي قادر على الإسهام في تطوير الصناعة ودعم الاقتصاد الإبداعي في دبي والمنطقة».