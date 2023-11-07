لحظة إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله في غزة.. صراخ يهز القلوب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يتحرك أو ينبس ببنت شفة، طفل لم يتجاوز عمره العقد الأول، زلزل القلوب، إذ توارى جسده تحت الأنقاض، إثر قصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لينتشر الفيديو في وضع مأساوي للطفل الذي لا حول له ولا قوة، ليعلم الجميع أن الوضع بات كارثيا نتيجة العدوان الذي استهداف الأطفال والنساء بلا رحمة أو إنسانية.

طفل تحت الأنقاض يهز العالم

ونشر تليفزيون فلسطين وعدد من المواقع على السوشيال ميديا مقطع الفيديو، الذي يتضمن دوي صرخات الأطفال والنساء بسبب الضربات المتلاحقة من جانب دولة الاحتلال، وفي مشهد يدمي القلوب ظهر الطفل خاملًا تحت الأنقاض، ملتفًا جسده بالأتربة، محاولًا فتح عينيه، لكن باءت محاولاته بالفشل.

تفاعل الجميع مع الطفل الفلسطيني

سرعان ما لاقى الفيديو تفاعلًا من آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا بالتعليقات وجاء من بينها: «الله أكبر لن يذهب سُدى حقه»، «عند الله اصبروا وشاهدوا ماذا سوف يحدث بالعالم أجمع»، «يا رب الأمن والأمان لفلسطين»، «اللهم ارحمهم من الدمار والحروب»، «طفل لا حول له ولا قوة ربنا يصبر أهله».

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جرائم الاحتلال تزداد كل يوم

وأوضح الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ«هُن»: عمليات القتل واستهداف الأطفال تتزايد، الوضع أصبح صعبا، والجرائم تشتعل كل يوم في حق الإنسانية، كل الأماكن أصبحت محاطة بالأشلاء والنازحين حتى عربات الإسعاف الفلسطينية والجرحى والمصابين لم يسلموا من القصف أبدًا، أفعال دامية تقوم بها قوات الاحتلال: «الهجمات على فلسطين خطيرة، ولا بد من فرض القيود على عنفوان دولة الاحتلال، التي تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي».