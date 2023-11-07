انفجار حقيبة يتسبب في رعب ركاب على متن طائرة.. ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شارك أحد المتسابقين السابقين في برنامج "أمريكان أيدول" اللحظة المرعبة عندما اشتعلت النيران فجأة في حقيبة ظهره على متن طائرة تابعة لشركة JetBlue قبل إقلاعها.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن جيمي ليفي، وهو مغني من الولايات المتحدة كان على متن طائرة في مطار جون إف كينيدي الدولي عندما وقع الحادث.

المغني احتفظ بحقيبة ظهره أسفل المقعد أمامه على متن الطائرة ونام، ومع ذلك، استيقظ من شدة الحرارة ولاحظ أن حقيبة ظهره مشتعلة.

وقال الرجل: "واجهت يوم الاثنين واحدة من أكثر اللحظات رعبا في حياتي. مباشرة بعد أن غفوت قبل الإقلاع في رحلتي إلى الوطن من نيويورك إلى جنوب فلوريدا، استيقظت من النوم بسبب موجة حرارة مفاجئة ومرعبة، ويبدو أنها انطلقت نحو وجهي".

وتابع: "فتحت عيني على الفور ولاحظت أن حقيبتي، التي كانت موجودة تحت مقعدي، تحولت إلى كرة من النار تنفجر وتطفو. تصرفت بسرعة ودفعتها إلى الأرض وبدأت في الضغط عليها بشكل قوي لمنع انتشار الحريق".

ويظهر في الفيديو مضيفات وركاب آخرون وهم يفرغون زجاجات المياه فوق حقيبة الظهر المبللة على أرضية الطائرة وفي حاوية معدنية، وفي الوقت نفسه، شوهد بعض الركاب وهم يتدافعون للخروج من الطائرة أثناء عملية الإخلاء الفوضوية.

وعلى الرغم من إخماد الحريق، طُلب من جميع الركاب النزول من الطائرة لإجراء تحقيق، وتبين أن السبب هو ارتفاع درجة حرارة الشاحن المحمول.

وحذر المغني قائلا: "يرجى الانتباه إلى المكان الذي تحصل منه على منتجات هاتفك، في حالتي، جاء الشاحن الخاص بي من مركز تجاري فاخر في بوكا، فلوريدا، لكن أعتقد أنه لا يمكنك الوثوق بأي شيء هذه الأيام، لقد نجوت بقليل من الحروق في يدي".

والجدير بالذكر أن المغني يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديه مليون متابع على انستجرام.

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