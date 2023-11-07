كيف تتعامل مع الشريك الأناني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الأنانية من الصفات غير المستحبة، وهي الاهتمام بالمصلحة الشخصية على حساب الآخرين.

ويتميز الشريك الأناني بالاهتمام فقط باحتياجاته ورغباته، ولا يهتم بمشاعر أو احتياجات شريكه.

فيما يلي، 6 طرق يمكن من خلالها التعامل مع الشريك الأناني، وفق ما جاء في موقع " تايمز أوف إنديا".

- التواصل

من الضروري إجراء حوار صادق وهادئ مع شريك حياتك، والتعبير عن مشاعرك ومخاوفك من دون إلقاء اللوم عليه أو اتهامه، والتعبير عن مدى تأثير سلوكه عليك.

- التأمل الذاتي

قبل مواجهة الشريك، ينصح أخذ بعض الوقت للتفكير في سلوكك وتوقعاتك.

- وضع الحدود

لا بد من أن أن يحدد الشريك حدوداً للتعامل بوضوح مع شريكه، وأن ينقلها إلى الطرف الآخر، ومناقشة ما يحتاجه في العلاقة والجوانب التي لا يرغب كل طرف في التنازل عنها.

- اطلب المساعدة المهنية

إذا كانت أنانية الشريك تسبب مشكلات كبيرة في الزواج، فيجب عندئذ التفكير في الاستشارة الزوجية، ليقدم المعالج المدرب بيئة محايدة وداعمة لكما لمعالجة مخاوفكم والعمل على إيجاد الحلول.

- ممارسة الرعاية الذاتية

إن الاعتناء بالنفس أمر ضروري، لذا يوصي بالتركيز على صحتك، جسدياً وعاطفياً، وطلب المشورة الفردية إذا لزم الأمر.

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