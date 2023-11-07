الامارات | شركة إيلون ماسك تُطلق روبوتاً للدردشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنافس الشركة الناشئة «إكس. أيه آي» المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، تطبيق «تشات جي بي تي»، بعدما أطلقت روبوتاً للدردشة يحمل اسم «جروك» مطلع الأسبوع الجاري، قبل مؤتمر لشركة «أوبن أيه آي».

ومع ذلك، فإن تطبيق «جروك» متاح فقط لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة. ويتعين على المستخدمين أولاً الاشتراك في الباقة الأكثر كلفة والبالغة 16 دولاراً شهرياً في أميركا، ونحو 19 يورو في ألمانيا، على منصة «إكس».

ويمكن لتطبيق الدردشة الوصول المباشر للمعلومات الحالية من منصة «إكس»، حسبما أوضحت شركة «إكس أيه بي» خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج.

كما يجيب تطبيق «جروك» عن أسئلة ذات طبيعة استفزازية أكبر، ترفض معظم الأنظمة الأخرى الإجابة عنها، بناء على الذكاء الاصطناعي.