الامارات | فيلم رعب يحتفظ بصدارة شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فيلم الرعب «فايف نايتس آت فريديز» في عطلة نهاية الأسبوع الثانية له على الشاشات، بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، فيما اكتفى فيلم «بريسيلا» عن زوجة إلفيس بريسلي، بالمركز الرابع في بداية عروضه.

وحقق «فايف نايتس آت فريديز» 19.4 مليون دولار في أسبوعه الثاني.

وحل في المركز الثاني فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» بإيرادات 13.5 مليون دولار. وجاء ثالثاً فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، إذ حقق سبعة ملايين دولار في صالات أميركا الشمالية. ولم يحقق فيلم «بريسيلا» للمخرجة صوفيا كوبولا، عن زوجة إلفيس بريسلي، أكثر من المركز الرابع، بإيرادات خمسة ملايين دولار. وفي المركز الخامس جاء الفيلم الإسباني «راديكال» الذي جمع 2.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن مدرّس في بلدة مكسيكية.