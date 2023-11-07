الامارات | «إنشالله ولد» الأردني يفوز بجائزة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الفيلم الأردني «إنشالله ولد» للمخرج أمجد الرشيد، على جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات النسخة الـ24 من جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ، ليصبح في رصيده ثمانٍ من الجوائز الدولية.

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد اختارت «إنشالله ولد» لتمثيلها رسمياً في المنافسة على جائزة «الأوسكار» لأفضل فيلم دولي، إذ شكّل العمل علامة في تاريخ السينما الأردنية، وفاز بجائزتين في مهرجان «كان» السينمائي، وهما جائزة «جان فاونديشن»، وجائزة «ريل دور» للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد، إذ سجل أول مشاركة لفيلم روائي أردني طويل في المهرجان العريق.

ومنذ انطلاقته في مايو الماضي، تلقى الفيلم إشادات على الصعيدين العالمي والإقليمي.

ويحكي «إنشالله ولد» قصة نوال التي توفي زوجها فجأة ليتحتّم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى. والفيلم من إخراج أمجد الرشيد، وتأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا، وهيثم عمري، ويمنى مروان، وسلوى نقارة، ومحمد جيزاوي، وإسلام العوضي، وسيلينا ربابعة.