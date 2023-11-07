5 عادات شائعة لا تفعلها فور الاستيقاظ.. تحذير مهم بشأن القهوة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تكرار بعض الأساليب الحياتية يتحول مع الوقت إلى عادة، تتباين بين الجيدة والسيئة، وهناك بعض العادات التي يفعلها الإنسان في الصباح يمكنها أن تصيبه بالخمول طوال اليوم أو يعود للنوم مرة أخرى، لذلك نقدم لك بعض العادات المنتشرة التي لا يجب أن تفعلها فور الاستيقاظ مباشرًة، ويمكن أن تؤجلها لبقية النهار، مثل القهوة التي يحذر الأطباء من تناولها على الريق، لأنها يمكن أن تلحق بجسمك أضرارا مثل زيادة ضربات القلب، وفق موقع «هيلث لاين» الطبي.

5 عادات يومية لا تفعلها فور الاستيقاظ:

لا ينصح الأطباء بشرب القهوة السوداء بعد الاستيقاظ مباشرًة، لأنها تجعل مستويات الكورتيزول عالية ما يؤدي إلى القلق، إما إذا كنت تتناول القهوة وأنت جائع، فقد تصاب بالتهاب في المعدة، ووفقًا للأبحاث العلمية أن أفضل وقت لشربها الأول هو ثلاث أو أربع ساعات بعد الاستيقاظ.

2- الاستحمام بالماء الساخن:

للماء الساخن تأثير مريح وهو من عادات بعض الأشخاص فور الاستيقاظ، لكن لا يفضل الاستمرار على هذه العادة، لأنها تجعلك ترغب في العودة مرة أخرى إلى الفراش، ويفضل بدلًا من ذلك الاستحمام بالماء البارد، لأنه يساعدك على الشعور بالانتعاش، كما أنه يحفز نشاط الدماغ ويجعل جهاز المناعة لديك يعمل بجدية أكبر، الماء البارد، على عكس الماء الساخن، لا يجعل الجلد جافًا.

3- ترك السرير غير مرتب:

يوصي العلماء بنقل البطانية تمامًا من المرتبة بعد الاستيقاظ لترك الملاءات تجف من الرطوبة فور الإستيقاظ.

4- فحص هاتفك لفترة طويلة:

توقف عن إضاعة وقتك في فحص هاتفك فور الاستيقاظ، وإهدار الوقت في التحقق من حياة الآخرين، وقراءة تعليقاتهم وآرائهم، وبدلاً من ذلك، اقض هذا الوقت على نفسك.

5-غسل الأسنان بالفرشاة بعد الطعام:

بعد تناول الطعام، تصبح مينا أسنانك ضعيفًا، خاصةً إذا كنت تأكل الفاكهة أو الحمضيات أو شربت الصودا نظرًا لاحتوائها على حامض الستريك وحمض الفوسفوريك، ما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك هو غسل فمك بالماء وإزالة بقايا الطعام باستخدام خيط تنظيف الأسنان، حاول تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد 30 دقيقة فقط من تناول أي طعام.

وخلال حديثها لـ«هُن»، قالت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية، عن عادة تناول القهوة على الريق فور الإستيقاظ:«يمكن أن تؤدي إلى زيادة ضربات القلب، بخلاف الشعور بالإرهاق الشديد، كما إنها تؤدي إلى جفاف الجسم، بالإضافة لأن تناول الكافيين في الصباح يمكن أن يقلل من حساسية الأنسولين».