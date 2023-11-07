في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي .. ما هي أمنية والده التي لم تتحقق؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاش الفنان القدير أحمد زكي، يتمنى من الله بيتًا هادئًا وأسرة كبيرة ينجب فيها 6 أولاد، وقد تحقق بزواجه من الفنانة هالة فؤاد التي تفرغت لبيتها فور زواجها منه، وبعد إنجاب طفلهما هيثم حاولت «هالة» خلق الجو الأسري الهادئ، لكن باعتراف «زكي» كان تعامله معها بـ«أسلوب لا تستحقه وبغباء الحب» ما جعله يخسر حبيبة عمره.

لم يعش هيثم أحمد زكي بين الأبوين كثيرًا، فبعد الانفصال عاش مع جدته وارتبط بها أكثر من أهله في البداية بحسب حديث «زكي» في لقاء تلفزيوني قديم إذ قال: «لما مامته ماتت قولت له اقعد معايا وجهزت له أوضته، لكنه قالي معلش يابابا أنا حابب أقعد مع تيتا، وقالي: ماما لما ماتت حاسس إن جدتي هي أمي».

ومع الوقت كبر هيثم أحمد زكي، ليصبح شابًا مراهقًا، وعاد ليقضي القليل من الوقت في كنف والده الذي لم يشبع منه، حينها تمنى «زكي» لابنه أن يحقق أحلامه وأن يعيش حياةً أفضل من التي عاشها في صغره، حاول أن يطبطب على نفسه من خلال ابنه، لكن الابن لم يحقق أي شيء فقد تُوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية:«هيثم أنا بتمنى يطلع احسن مني، بحاول اجنبه اللي شوفته في حياتي من ألم ويحاول اصاحبه لأن مكنش حد مصاحبني ويحاول اديله تجربتي واكون صديقة واسيبه يكون حر في اختياراته، بحاول اطبطب على أحمد زكي من خلاله».

وفاة هيثم أحمد زكي:

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ35 عامًا في الـ7 من نوفمبر عام 2019، بعد هبوط حاد في الدورة الدموية، ليخيم الحزن على محبيه الذين يتذكرونه كل عام، ولم يترك في حصيلته الفنية سوى 6 أفلام فقط.