4 أمور تخبرك بها "حاجبيك" عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الحواجب هي جزء مهم من الوجه، فهي تحمي العينين من الغبار والأوساخ، كما أنها تلعب دورًا في التعبير عن المشاعر.

ولكن هل تعلم أن حاجبيك يمكن أن يخبرك أيضًا الكثير عن حالتك الصحية؟

ووفقاً للدكتورة سارة جينكينز، طبيبة التجميل، فإن الحواجب يمكن أن تكشف عن مشكلات صحية مختلفة، بدءاً من الاضطرابات الهرمونية وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

وأشارت سارة إلى أن، هناك 4 حالات مختلفة يمكنك اكتشافها من حواجبك، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. قصور الغدة الدرقية

يشير ترقق الحواجب، خاصة نحو الأطراف، إلى قصور الغدة الدرقية.

ويحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية الموجودة في الرقبة ما يكفي من الهرمونات، ويمكن أن يتسبب ذلك في إبطاء العديد من وظائف الجسم وتغيير كيفية معالجة الدهون.

2. الصدفية

يمكن لبعض الأمراض الجلدية، مثل الصدفية، أن تغير حواجبك أيضاً.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن الصدفية تسبب بقعاً متقشرة من الجلد تشكل قشوراً، وتظهر هذه البقع عادة على المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان.

3. الثعلبة

إذا لاحظت وجود بقع صغيرة من تساقط الشعر في حواجبك، فمن الممكن أن تكون مصاباً بالثعلبة، ويحدث ذلك عندما تهاجم الخلايا عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، ما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر.

4. نقص التغذية

يشير الترقق العام للشعر إلى أنك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية.

ويسبب نقص المغذيات ترقق الحواجب والشعر والأظافر والجلد.

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