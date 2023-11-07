فيديو يوثق رد فعل فلسطينية نجت وطفلتها من القصف.. أنجبتها بعد 9 أعوام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتضنتها وهي آخر ما تبقى لها في الدنيا بعد أن فقدت كل شيء تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها في غارة جوية راح على إثرها كل عائلتها وتفجر منزلها، وهي لا تعرف هل تفرح بنجاتها هي وطفلتها من هذه الفاجعة التي لحقت بحيها، أم تحزن على فقدان كل عائلتها عدا طفلتها الناجية الوحيدة معها؟

وظهرت هذه الأم الفلسطينية في فيديو مؤثر دمت له القلوب، وهي تحتضن طفلتها بعدما نجا سويًا من عمليات القصف الأخيرة على قطاع غزة الفلسطيني.

فيديو مؤثر للأم الفلسطينية وابنتها

ونشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو مؤثر لأم فلسطينية وهي تحتضن ابنتها الرضيعة بعد نجاتهما سويًا من عمليات القصف الإسرائيلي، إذ بدت عليها مشاعر الفرحة التي لا تكاد تسعها بعدما نجت رضيعتها وبقيت في أحضانها مرة أخرى، خاصة وأنها أنجبتها بعد 9 أعوام من محاولات إنجاب طفل.

وظهرت الأم الفلسطينية خلال الفيديو، وتبدو عليها بعض الإصابات هي ورضيعتها، بينما ظلت تحتضن طفلتها وتقبلها بقوة وهي تبكي من هول الصدمة، وتردد: «الحمدلله يا حبيبة قلبي، الحمدلله».

تفاعل مع الأم الفلسطينية

وسرعان ما لاقى الفيديو المؤثر للأم الفلسطينية وطفلتها تفاعل الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا بالتعليقات المختلفة، فجاء من بينها، «الله أكبر، أمي العزيزة قهرك وفجع قلبك لن يذهب هكذا عند الله، اصبري فقط وشاهدي ماذا سوف يحدث بالعالم أجمع»، «الحمدلله أتمنى لك الشفاء العاجل يا صغيرتي، وآمل أن تكون أنتِ وابنتك وكذلك الفلسطينيون الآخرين آمنين، نسأل الله السلامة للفلسطينيين».