تحتاج هذا الكم من السعرات.. ما هي التغذية الصحيحة للأم فترة الرضاعة؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

الانتهاء من مرحلة الحمل والدخول في مرحلة الولادة، أم تمر به كافة الأمهات، وهو ما يستلزم ضرورة استمرار الأم على اتباع نظام غذائي صحي، خاصة مع قدوم الرضيع، وذلك حتى يتمكن من الحصول على الرضاعة الطبيعية بشكل صحي، ومد جسمه بكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها في تلك المرحلة الأولى من حياته.

التغذية السليمة للأم في مرحلة الرضاعة

تشكل التغذية السليمة للأم في مرحلة الرضاعة خطوة أساسية لا يجب الاستغناء عنها بأي صورة، حسبما كشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ«هن»، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يكون لبن الرضاعة الطبيعية الذي يحصل الرضيع عليه مغذيًا، وليس من المهم أن يكون كثيرًا، فالتغذية أهم من الكمية.

كما شدد «الحوفي» على ضرورة حصول الأم على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها طفلها وكذلك جسدها خلال فترة الرضاعة، فيما بينها، فيتامينات «أ» و«ب» و«سي» وغيرهم، «لازم الأم تعرف إنها لازم تغذي طفلها بـ لبن مغذي بيعتمد في الأساس على طبيعة أكلها».

وبشأن السعرات الحرارية التي تحتاجها الأم في مرحلة الرضاعة الطبيعية، لفت أستاذ علوم التغذية، إلى أن الأم في ذلك الوقت تحتاج للحصول على 400 سعر حراري زيادة عن المعدل الطبيعي، لأن تكوين اللبن يحتاج لسعرات حرارية زائدة.

مواد غذائية يجب حصول الأم عليها في مرحلة الرضاعة

وتشمل قائمة المواد الغذائية التي مكن للأم الحصول عليها في مرحلة الرضاعة، كل من:

- البطاطا الصفراء لاحتوائها على فيتامين «أ».

- البرتقال والجوافة لاحتوائهما على فيتامين «سي».

- كوب لبن يوميًا لتعويض الأم عن الكالسيوم الذي تفقده، حتى لا تصاب بهشاشة العظام.

- الطحينة لاحتوائها على السمسم الحامل للكالسيوم.