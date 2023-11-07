الامارات | زوجة تطالب بالطلاق خلعاً بسبب راتبها!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت زوجة مصرية طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعاً، أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، اتهمت زوجها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي- على حد وصفها- وذلك بعد أن لاحقها باتهامات منها الخيانة وطالبها بترك العمل بالشركة التي تعمل بها منذ 9 سنوات بسبب غيرته الجنونية، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الزوجة أوضحت في دعوتها أمام محكمة الأسرة:"زوجي يشعر منذ زواجنا أنني اعامله بشكل مهين، ليقول لي أكثر من مرة أن راتبي أكبر من راتبه وأنه يشعر بالغضب بسبب ذلك الأمر- رغم علمه منذ أرتباطنا وقبل عقد الخطبة بحقيقة راتبي-، وحاولت كثيرا أن أقنعه بأن لا يجعل ذلك سبب في تدمير حياتنا وقصة حبنا إلا أنه رفض، وأصبح عنيف ويلاحقني باتهامات غريبة منها خيانته بسبب غيرته وشكه الجنوني في كل تصرف أقوم به".

وتابعت الزوجة:" طلب مني كل أرقام حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت بتنفيذ طلبه حتي أحل الخلافات بيننا خصوصا بعد علمي بحملي طفل منه، إلا أنه لم يثق في تصرفاتي وأصبح يبتزني وطالبني أخيراً بتنفيذ شروطه بأن أترك عملي لاستمرار الزواج ".

وأشارت :"حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بخلاف رفضه تمكيني من العودة لمنزل أهلي وتعديه على بالضرب، وتخلفه عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه للحصول على الطلاق، لأعيش في جحيم برفقته، بعد أن داوم علي الإساءة لي بسبب تعنته".