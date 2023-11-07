الأرز والبطاطس وخبز القمح.. أيهما أفضل لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة جديدة إلى أن جميع الكربوهيدرات ليست متساوية من ناحية العناصر الغذائية، فاختيار الأرز بدلاً من البطاطس قد يجعلك تفتقر إلى العناصر الغذائية القيمة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت مقارنة للعناصر الغذائية في الوجبات أن استبدال أجزاء من الخبز والأرز بالبطاطس مرتين يومياً، يمكن أن يزيد مستويات البوتاسيوم بنسبة 21%، وفيتامين C بنسبة 11%، والألياف بنسبة 10%، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح باحث الدراسة وخبير التغذية الدكتور كيث تي أيوب، أظهرت دراسة أن الكربوهيدرات غير قابلة للتبديل، ولها ملامح مختلفة تماماً من الفيتامينات والمغذيات.

وفي الدراسة، قارن الدكتور أيوب وزملاؤه كمية البوتاسيوم والفيتامينات B6 و C والألياف في ثمرة بطاطس متوسطة الحجم بكمية الأرز الأبيض وخبز القمح الكامل.

ثم قاموا بحساب الفرق في العناصر الغذائية بين الكربوهيدرات الثلاثة المختلفة في وجبتين نموذجيتين، وقاموا بحساب الفرق اليومي الإجمالي.

بالإضافة إلى نقص البوتاسيوم والألياف في وجبات الأرز والبطاطس، لاحظ الباحثون أيضاً انخفاضاً بنسبة 17% في فيتامين ب6، وهو عنصر غذائي موجود أيضاً في لحم الخنزير والدواجن، وهو ضروري لصحة الأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن ثمرة البطاطس متوسطة الحجم تحتوي على 15% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، بينما يحتوي خبز القمح الكامل على 3% فقط.

كما تحتوي ثمرة من البطاطس متوسطة الحجم على 30% من الكمية الموصى بها من فيتامين C.

ونصح الباحثون تجنب الإفراط في تناول البطاطس فقط، و تناول بعض الخضروات النشوية في النظام الغذائي مثل البطاطا الحلوة.

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