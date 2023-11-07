5 أطعمة صحية لا يجب تناولها ليلا- تضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - يظن عديد من الأشخاص أن تناول الطعام الصحي في أي وقت من اليوم أمر جيد، دون وعي بالمخاطر الصحية لذلك الأمر.

فهناك بعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تكون ضارة إذا تم تناولها ليلاً، وفقًا لما ورد في موقع "Times of India".

1. اللبن الرائب

إن اللبن الرائب يقوي العظام ويزيد من المناعة أيضاً، إلا أن استهلاكه في الليل قد يكون ضاراً بالنسبة للبعض، نظرًا لطبيعته الباردة، يمكن أن تكون هناك مشكلة في تكوين المخاط وتكوين الغازات في المعدة.

2. الدجاج

يحتوي الدجاج على كمية عالية من البروتين، الذي يستغرق وقتاً طويلًا لهضمه، ما يؤثر على جودة النوم، لذا لا يوصي بتناولها ليلًا.

3. الأطعمة الدسمة

عند تناول الأطعمة الدهنية في الليل، يستمر الجهاز الهضمي في العمل حتى وقت متأخر من الليل لتكسيرها وهضمها، ما يتسبب في صعوبة الاستغراق في النوم، لذا ينصح الخبراء بتجنب استهلاكها ليلا.

4. الفواكه

يعد تناول الفواكه بعد غروب الشمس ضاراً لأنه يمكن أن يسبب البلغم بسبب طبيعتها المبردة، كما أنها تحتوي على الكربوهيدرات والسكر، والتي يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم وتؤثر سلباً على جودة النوم، فضلاً عن أن تناولها ليلاً يسبب الغازات والإمساك.

5. الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه الجافة على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكر والفيتامينات والمعادن وجميع العناصر الغذائية.

لكن، إذا تم تناولها في وقت متأخر من المساء فإن إنزيمات المعدة لا تتمكن من تفكيكها.

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