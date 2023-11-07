حملات دعم المنتج المصري تعيد «كولونيا 55555» للأضواء.. أصل صناعة العطور

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في كل يوم، يُرفع الغطاء عن منتج مصري قديم اختفى منذ سنوات ولم يعد يلقى رواجًا من الناس؛ وبفضل حملات دعم المنتج المصري التي انطلقت من السوشيال ميديا وروجت له وأعادت إليه الروح، عاد إلى بؤرة الأضواء مجددا، مشروب سبيرو سابتس الذي يعود لعام 1920، وكولونيا «55555» التابعة لشركة «الشبراويشي» التي يعود تاريخها لأكثر من 100 عام.

حكاية كولونيا «قسمة والشبراويشي»

كانت بداية مصنع العطور العريق في نهاية خمسينات القرن الماضي؛ آنذاك، أغرقت إعلانات «الشبراويشي» الأسواق، منها إعلان قديم لعطر نسائي ظهرت فيه صورة فتاة بملامح رقيقة بجانبها اسم المنتج تحت عنوان «الجاذبية والسحر».

وبزجاجة كولونيا «55555»، نافس مصنع «الشبراويشي» أشهر براندات العطور منذ نشأته وحتى عودة رواجه من جديد، وتميزت تلك الزجاجة بشكل حُفر في أذهان أجيال عدة، ولم يتوقف إنتاج «الشبراويشي» على الكولونيا فقط، لكن كان هناك منتجات عطور نسائية شهيرة وبودرة "تلك" للصغار.

وتحدثت الفنانة إسعاد يونس في إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، عن كولونيا "55555"، مستعيدة ذكرياتها مع المنتج: «ياااه الله أهي دي كانت ريحة النضافة، وكانت مفضلة للرجالة زمان في الحلاقة»، مع اختلافها عن المنتجات التي ظهرت فيما بعد.

عودة الروح للمنتج المحلي

أما «قسمة والشبراويشي»، فهي التحديث الجديد لمصانع «الشبراويشي» وأحد المنافسين لبراندات العطور، إذ تشارك الصفحة الرسمية لبراند العطور المصرية، مجموعتها باستمرار في المعارض المختلفة، منها بارفانات السيدات والرجال، وكولونيا«55555» الشهيرة، ومنتجات الغسيل، ويأتي إليها الناس من كل مكان، منهم سياح فرنسيين يذهبون خصيصًا لمقر «قسمة والشبراويشي»، بحسب منشور للمصنع عبر «فيسبوك».