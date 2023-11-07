كيف تحمي أولادك من موجة الطقس المتقلب؟.. احذري الشبورة والضباب

القاهرة - سمر حسين - ماما

بسبب التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس في الفترة الحالية، تخشى الأمهات على أولادها بسبب اختلاف درجات الحرارة بين أوقات النهار والليل، ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد طقس اليوم، تأثر البلاد بشبورة مائية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» نصائح للأمهات، لتفادي طقس الساعات المقبلة.

التعامل مع طقس اليوم

فيما يخص بتعامل الأمهات مع الطقس، قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، عدة طرق ونصائح لمواجهة الطقس السيئ، في ظل الشبورة المائية:

- ارتداء الملابس المناسبة من أجل تجنب مخاطر الطقس.

- تناول الوجبات الغنية بالبروتينات.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لزيادة حرارة التمثيل الغذائي والحفاظ على الصحة.

- الحفاظ على رطوبة الجسم.

- شرب الماء بشكل منتظم، لأن الجفاف من الممكن أنّ يسبب إرهاقًا شديدًا.

- يجب على مرضى الحساسية والربو مراعاة تطبيق كل التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا، خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين.

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو استخدام البخاخات لتقليل لإفرازات.

- يجب على الشخص المصاب التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي.

- استخدام الكمادات الدافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- على الشخص المصاب تجنب مسببات التهيج مثل التدخين داخل المنزل والمنظفات المنزلية.

مشروبات وأطعمة للحفاظ على صحة الأطفال

وقالمحمد الحوفي، أستاذ التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إنه يجب الاهتمام بكمية السوائل التي يشربها الطفل طوال اليوم، والحرص على تناول البرتقال وفيتامين سي: «يجب تناول الأطفال والأمهات، الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والفيتامينات التي تؤثر على الجهاز التنفسي بالإيجاب».

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نصائح يجب اتباعها في حالة الطقس السيئ

ووفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هناك عدة نصائح يجب اتباعها في حالة الطقس السيئ، كالآتي:

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف.

- نصح الأمهات بضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تمد الجسم بالمناعة.