أسباب ظهور الهالات السوداء أسفل العين.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الهالات السوداء تحت العينين هي حالة شائعة تُصيب عديد من الأشخاص، وتسبب الشعور بالانزعاج والإحراج، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على حالة طبية.

وهناك عديد من الأسباب وراء ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

وقالت الدكتورة الروسية تاتيانا يوغوروفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر: "يجب عدم تجاهل ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لأنها قد تكون ناجمة عن نقص الأكسجة بسبب فقر الدم، أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو الكلى وأمراض القصبات الهوائية، أو في الشعيرات الدموية النافذة"، وفقًا " aif.ru".

وتابعت: "ترتبط الحالات الثلاثة الأولى بعدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الجسم، ما يتسبب في تحول الأنسجة إلى اللون الأزرق".

وأضافت: "الأوعية الشعرية النافذة هي أوعية شعرية تحتوي على ثقوب صغيرة في الخلايا البطانية تعرف بالنوافذ، تساهم بنشاط في عملية تبادل الغازات، لذلك بالنظر إلى أن الأنسجة الموجودة تحت العينين رقيقة والأوعية الدموية التي تحتها زرقاء اللون، ويؤدي عدم حصولها على الكمية اللازمة من الأكسجين، ما يسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين".

وأوضحت: "وهناك عوامل أخرى تزيد من ظهور الهالات السوداء، وتشمل تناول بعض الأدوية ومشكلات في الجهاز الهضمي".

ونصحت الطبيبة للتخلص من الهالات السوداء بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص، لتحديد سبب ظهورها وعلاجها.

كما يمكن التغلب عليها بوضع كمادات مختلفة ولصقات خاصة عليها، تساعد على تحسين التدفق الليمفاوي، وتخفيف ورم الأنسجة.

اقرأ أيضًا:

علامة تظهر في الأنف تكشف عن ارتفاع الكوليسترول- توجه للطبيب فورا

هل تشعر بالدوخة بعد تناول الحلويات؟.. إليك السر وراء ذلك

"بتشرب شاي فتلة".. احذر هذا ما يحدث لجسمك

احذر.. 8 أعراض تكشف الإصابة بنوع سرطان خطير

"يمكن رؤيتها فى المرحاض".. علامة خفية تشير إلى إصابتك بسرطان قاتل