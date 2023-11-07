ما هي أفضل فاكهة لمرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مرضى السكري معرضون لخطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في تقليل خطر الإصابة بهذه المضاعفات، ولكن من الضروري اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

ونصحت أخصائية التغذية الروسية جوسلين لوران، بمركز تشارلز الطبي الإقليمي بجامعة ميريلاند، مرضى السكري بتناول التوت الأزرق بدلا من الفواكه الأخرى، لأن خطره أقل فيما يتعلق بارتفاع السكر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قالت جوسلين: "يساعد تناول التوت الأزرق في خفض نسبة السكر بالدم، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف، ما يبطئ إطلاق سكريات الفاكهة في مجرى الدم".

وتابعت: "يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على حوالي 3.6 جرام من الألياف، مقارنة بالموز الذي يحتوي على 3.1 جرام".

وأضافت: "يحتوي التفاح على كمية أكبر قليلا من الألياف، لكن التوت الأزرق يحتوي على 4 جرامات أقل من سكر الفاكهة، فضلا عن ذلك، أن خطر زيادة الوزن يكون منخفضا جدا عند تناول كميات أكبر، على عكس بعض الفواكه الأخرى بسبب انخفاض عدد السعرات الحرارية".

واستكملت: "يعد التوت الأزرق غنياً بالعناصر الغذائية التي تشمل الألياف والفيتامينات C و K والمنجنيز".

وأشارت مراجعة أجريت عام 2023 إلى أن مركب البوليفينول النباتي الموجود في التوت الأزرق يمكن أن يحسن نسبة السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكري.

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