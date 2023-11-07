هذا النوع من الشاي يخفض مستويات الضغط المرتفع في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع ضغط الدم من المشكلة الشائعة لدى العديد من الأشخاص، ويميل البعض إلى العلاجات الطبيعية لخفضه عوضا عن تلقي الأدوية لتجنب آثارها الجانبية.

لذا في هذا الصدد سوف نتعرف على أفضل نوع من الشاي المناسب للحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

الشاي المناسب لمرضى ضغط الدم المرتفع

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي لديها فوائد متعددة، ومن أهمها خفض مستويات ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعد من المركبات النشطة ومن أبرزها " يبيجالوكاتشين جالات (EGCG)"، كما وجدت دراسة أجريت على 76 ألف شخص من جنوب غرب الصين، أن تناول من الشاي الأخضر يعمل على خفض ضغط الدم الانقباضي.

الكمية التي يحتاجها مرضى الضغط المرتفع من الشاي الأخضر

عادة ما يختلف الأمر من حالة لأخرى، وغالبًا ما يرتبط المعدل المناسب من ضغط الدم على النظام الغذائي ونمط الحياة ومستوى ضغط الدم الذي يختلف معدلة من شخص لآخر، ولكن بالرغم من ذلك، كشفت الأدلة أن تناول 2 كوب من الشاي الأخضر بشكل يومي يقلل من مستويات الضغط المرتفع.

متى يعمل الشاي الأخضر على خفض ضغط الدم؟

غالبًا ما يعتمد الأمر على استجابة كل جسم للشاي الأخضر، وعدد المرات التي يتم تناوله بها، وبالرغم من ذلك لتظهر نتائجه على نحو إيجابي يحتاج إلى مرور بضعة أسابيع ويمكن أن تصل لأشهر، للحصول على أفضل النتائج، بالإضافة إلى اتباع عدة نصائح تشمل ما يلي:

1- اتباع نظام غذائي صحي.

2- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

3- ممارسة الرياضة مثل المشي بانتظام.

4- الابتعاد عن مسببات الضغط المرتفع مثل التوتر والقلق.

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