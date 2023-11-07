الامارات | قتلت وطبخت تمساحا لزيادة أعداد المتابعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت مدوّنة فيديو صينية نفسها وسط عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو مثيرًا وهي تقتل تمساحًا يبلغ وزنه 90 كجم وتنزع عظامه وتطبخه.

ونشرت تشو نيانج شياو، وهي مدوّنة فيديو مهتمة بالطعام ولديها أكثر من 3.5 مليون متابع على منصة دووين النسخة الصينية من "تيك توك" مؤخرًا مقطعًا قصيرًا يوضح كيفية قتل وتحضير تمساح "وأنت مسترخ في منزلك".

ونجحت تشو في الحصول على مبتغاها في المزيد من الشهرة، وإن طالها نقد كبير تمثل بموجة من ردود الفعل السلبية والاتهامات بالقسوة على الحيوانات.

يُظهر الفيديو الصادم لأول مرة تشو نيانج شياو، وهي تغسل التمساح الذي يبلغ وزنه 90 كجم، والذي تم ربط فمه لحمايتها من أسنانه، مستخدمة فرشاة كبيرة، قبل أن تشرع بقتل الحيوان، قبل سلخ جلده، وتقوم بعد ذلك بطهي لحمه بطرق مختلفة.

وأثار مقطع فيديو المدونة غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث طالب العديد من مستخدمي المنصة بحظرها الدائم.

لكنها حاولت الدفاع عن نفسها، بالقول أن التمساح الموجود في الفيديو تم تربيته لتحويله إلى منتجات جلدية، لذلك سيتم التضحية به على أي حال.

وقالت تشو وفقا لموقع "أوديتي" أنه "تتم تربية هذه التمساح صناعيًا خصيصًا لشركات الجلود وحقائب اليد. هذه هي مهمتهم." وقالت " هل سترفضين شراء حقيبة هيرميس المصنوعة من جلد التمساح؟.

ووفقًا لقانون حماية الحياة البرية الصيني، يعد طهي لحم التمساح أمرًا غير قانوني دون التقدم بطلب للحصول على تصريح من السلطات، لذا فإن حيلة تشو نيانج شياو يمكن أن يكون لها تداعيات قانونية أيضًا.

وتعتبر التماسيح الصينية محمية بموجب الفئة الأولى الصارمة لحماية الحيوانات في الصين، كونها واحدة من الأنواع المهددة بالانقراض في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ولا تعتبر تشو نيانغ شياو المدونة الوحيدة الذي تعرضت لانتقادات بسبب القسوة على الحيوانات. فقبل بضع سنوات، أثار أحد منشئي محتوى الفيديو المشهورين من كوريا الجنوبية حالة من الغضب عندما تناول أخطبوطًا وحبارًا حيًا على الهواء مباشرة.