الامارات | نهاية مفجعة لرجل ورث ثروة وقرر ترك زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت امرأة بتسميم زوجها بعد أن علمت بحصوله على ميراث بقيمة 30 مليون دولار، وخطط للانفصال عنها.

وأصيب ستيفن رايلي جونيور، 51 عامًا، بأعراض التسمم بعدما التقى بمحاميه للحصول على ثروته الكبيرة، وفقًا لسجلات قسم شرطة مينوت. وفي اليوم التالي، اتصلت زوجته، إينا ثيا كينوير، 47 عامًا، برقم 911 واكتشف المسعفون أن الرجل لا يستجيب، فتم نقله إثرها إلى مستشفى ترينيتي حيث توفي في اليوم التالي في مستشفى بسمارك.

وقالت كينوير بعد وفاته للمحققين إنه يحق لها الحصول على بعض أمواله لأنها زوجته بموجب القانون العام. وأضافت أنها خططت لتقسيم الأموال مع ابنها.

إلا أن تشريح جثة رايلي أكد أنه توفي بسبب التسمم، بحسب قسم الشرطة، التي اعتبرت أن المرأة “امتلكت دوافع مالية لقتل رايلي”.، وذلك فيما أشارت صحيفة "مترو" التي نقلت الخبر أن الرجل كان ينوي الانفصال عنها بعد الحصول على الثروة.

وألقت الشرطة القبض على كينوير واتهمتها بقتل رايلي بالسم. وادعت المرأة البراءة، ولا سيما أنها كانت نشرت سلسلة من المنشورات على منصة "فيسبوك" قبل أيام من احتجازها تشيد بها بزوجها باعتباره " شخص لطيف" وكونه " الرجل الوحيد الذي أردته على الإطلاق،" وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".