هل نعود للحظر مرة أخرى بعد التحذير من «الوباء الكبير»؟.. استشاري يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع نهاية 2019، تغيرت ملامح الكوكب بظهور فيروس الكورونا، الذي هدد حياة ملايين الناس حول العالم، وتسبب في حظر دام لأكثر من عام، ولم تمر سنوات كثيرة حتى بدأ الحديث عن «الوباء الكبير» في الساعات القليلة الماضية، وخطورته المتمثلة في عدة فيروسات يجمعها داخله، لتزداد حيرة الأمهات وكثرة أسئلتهن، التي منها، هل نعود للحظر مرة أخرى؟

هل نعود للحظر مرة أخرى بسبب «الوباء الكبير»؟

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«هُن»، إنّ الوباء الكبير آتٍ لا محالة، لذلك يجب أنّ تستمر التدابير الوقائية للأبد، كما أنه يظهر في المتوسط، فيروسان جديدان كل عام، ولا ندري أيهما سيكون أخطر من كورونا «كوفيد-19»، ومع ذلك فإن العودة للحظر مجددًا، احتمال بعيد لكنه في الحسبان.

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ولهذا السبب، فإن «الوباء الكبير» لا يهدد بإغلاق المدارس حاليًا، لكن يجب على الأمهات اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال، لأنّ الحرب مع كورونا سببت خسائر في الأرواح والأموال، وعطلت التعليم والاقتصاد وتطعيمات الأطفال، والاستهتار بالإجراءات الاحترازية، يمكن أنّ يعيد تلك الحرب من جديد، إذ تنتقل الفيروسات من الحيوانات إلى البشر بمعدلات مثيرة للقلق.

ما هو «الوباء الكبير»؟

وأضاف «بدران» أنّ «الوباء الكبير» الذي بات اسمه منتشرًا بين الناس، ما هو إلا مجموعة من «الباراميكسوفيروس»- «paramyxovirus»، التي تهدد بظهور فيروس جديد شديد العدوى، وتضم عائلتها أكثر من 75 فيروسًا، منها ما يسبب أنواعًا مختلفة من العدوى، مثل: «فيروس الحصبة، فيروس النكاف، فيروس الإنفلونزا، الفيروس المخلوي التنفسي، فيروس نيباه».