سيلينا جوميز تعلن انحيازها للقضية الفلسطينية: «أتمنى أنّ أغير العالم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاهدت جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والأطفال الذين استشهدوا بأعداد كبيرة من خلال مقاطع الفيديو المنتشرة بشكل واسع، لتقرر المغنية الأمريكية «سيلينا»، الخروج عن صمتها معلنة تضامنها الكبير مع متابعيها بشأن الحرب القائمة في فلسطين، واختفائها الكامل عن السوشيال ميديا، وعدم نشر «ستوري» على صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، إذ يتابعها ما يقرب من نحو 400 مليون شخص حول العالم، وفقا لما ذكره موقع «the daily beast».

سيلينا جوميز تتبرع لأطفال غزة بأرباح شركتها

لم يتوقف تعاطف النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عند هذا الحد، بل كشفت شركتها الرسمية «Rare Beauty»، الخاصة بمستحضرات التجميل، من خلال منشور شاركته على موقع «انستجرام»، تبرعها للأطفال الفلسطينيين في غزة، الذين تعرضوا للعنف والقتل خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بحسب ما نشره موقع «fox news».

وأعلنت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها، معلقة على الأحداث في فلسطين: «لقد شعرنا بالصدمة، استشهد آلاف الأبرياء الفلسطينيين فى الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وشُرد ملايين المدنيين، وأصبحوا بلا مأوى أو إمدادات أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الغذاء أو الماء أو الدواء، فيما كان أكثر هؤلاء الضحايا هم من الأطفال».

سيلينا جوميز تنحاز لأهل غزة

وأصدرت الشركة قراراً يتضمن دعم كل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات لأطفال غزة، وذكرت في منشور لها، أنها ستتبرع لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية وجمعية ماجن ديفيد أدوم وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى اليونيسف، وكتبت الفنانة الشهيرة «سيلينا»: «أنا آسفة إذا كانت كلماتي لن تكون كافية أبدًا للجميع أو للهاشتاج، فلا يمكنني إلا أنّ أقف بجانب الأبرياء الذين يتعرّضون للأذى، وأتمنى أنّ أتمكن من تغيير العالم».