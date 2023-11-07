نصائح لتجنب احتيالات عروض «البلاك فرايداي».. احذري هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر السيدات عروض الجمعة البيضاء كل عام، إذ يكون في آخر جمعة من شهر نوفمبر، المعروف بـ«البلاك فرايداي»، وهو اليوم المنتظر لمحبي التسوق؛ لوجود خصومات كبيرة سواء على الملابس أو الأجهزة الكهربائية أو اشتراكات الجيم ومراكز التجميل وغيره، ولكن هناك بعض التجار يستغلون ذلك بشكل سيء ومن الممكن أن يتعرض المستهلكين للاحتيال، بسبب تخفيضات الأسعار، إذ تزداد فيه الحركة الشرائية.

نصائح لتجنب احتيالات عروض «البلاك فرايداي»

وترصد «هُن»، نصائح لتجنب الاحتيال في عروض الجمعة البيضاء، عروض البلاك فرايدي 2023، التي تكون طوال شهر نوفمبر أو الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وفقًا لجهاز حماية المستهلك، للحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض لأي عروض وهمية في تخفيضات البلاك فرايداي، وشملت النصائح الآتي:

- التأكد من طبيعة السلعة.

- فحص السلعة وصفاتها

- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج على السلعة.

- التأكد من مدة صلاحية السلعة.

- البحث عن بلد المنشأ للسلعة.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض البلاك فرايدي 2023.

- الامتناع عن الشراء دون الحصول على فاتورة لضمان حق المستهلك حال وجود أية شكوى من السلعة أو المنتج.

- التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- التأني أثناء عملية الشراء خاصة في شراء السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

- حال الرغبة من الشراء إلكترونيًا يجب أن يكون الشراء من المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة.

- عدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات كبيرة وهي في الأصل غير حقيقية.

لتجنب النصب في عروض البلاك فرايداي

وعبرت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، لـ«هُن»، أن يوم عروض البلاك فرايدي، يشهد تقديم عروضًا تنافسية للمواطنين، وتشتري السيدات الكثير من العروض، ولكن يجب تجنب هوس الشراء والاعتدال في ذلك، من خلال تحديد المنتجات التي ترغب فيها، مع إتباع النصائح التالية:

- تجنب هوس الشراء بسبب أن السلع عليها خصومات بشكل مبالغ فيه.

- التأكد أن السلع التي تحتوي على علامات تجارية أنها أصلية.

- تحديد المنافذ التي ستشتري منها، إذ يجب أن تكون موثوقًا بها وغير وهمية.

- الإطلاع على فاتورة الشراء والتأكد من إمكانية الاسترجاع أو الاستبدال.

- يجب مقارنة الأسعار قبل الخصم وبعد الخصم وهل يستحق بالفعل أم لا.

- من المفترض تحديد الميزانية بمبلغ معين للمرغوب فيه لتجنب الإفراط في الشراء والتجاوز عن الرقم المحدد.

- الاتصال بجهاز حماية المستهلك في حال وجود أي مخالفة أو تخفيض وهمي.

- عليك تجنب الشراء في فترة العروض الترويجية الوهمية، حتى لا تتفاجأ بمنتج دون المستوى.

- أردت الشراء أون لاين فيجب القيام بهذه المهمة ولكن من خلاص صفحات معروفة عليها ما يقرب من 80% أعجابات وتعليقات إيجابية على المنتج.

- التأكد من السعر الأصلي قبل الشراء، لكي تتأكد من أنك تحصل على خصم البلاك فرايداي.

- يجب السؤال على سعر القطعة أو المنتج الذي تود شرائه ومقارنته بالسعر الحالي.

- يمكن الكشف عن العروض البيضاء المزيفة من خلال معرفة أسعار السلعة أو المنتج بشكل عام.

حالة خطيرة احذريها في عروض البلاك فرايداي

وأوضحت «عبد المطلب»، أنه لا يجب أن تشتري السيدة منتج مقابل الدخول في مسابقة: «في أسلوب مختلف في التسويق، هو عرض شراء منتج لا تحتاجة السيدة أو غير جيد في الخامات المصنعة مقابل الدخول في سحب أو مسابقة ما، وهذا الأمر يعرض السيدة للاحتيال، ويجعلها تقع ضحية منتج لست تحتاجه كما يكون ردئ الخامة، لذلك يجب الابتعاد عن هذا، إلا إذا كانت الشركة أو المنتج معروف».

فائدة الشراء في عروض البلاك فرايداي بمنتجات مصرية

وأوضحت هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، عددًا من الفوائد التي تنتج عن دعم وشراء المنتجات المصرية، ومنها:

- استخدام المنتجات المصرية يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد.

- زيادة استخدام المنتجات المحلية والتقليل من استهلاك المستوردة.

ـ تنمية الصناعة وتدعيم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، يرفع معدلات التوظيف.

ـ تحويل السوق من احتكار إلى منافسة كاملة.

- وجود تباين في الأسعار لصالح المواطن المصري.