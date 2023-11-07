منها ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أعراض غير شائعة لسرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني بعض الأشخاص من بعض التعثرات في صحة الجسم، التي يمكن أن تكشف عن الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك سرطان الكبد.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على الأعراض غير الشائعة التي تنذر بالإصابة بسرطان الكبد، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

ويعتبر ارتفاع الكوليسترول بالدم علامة تحذيرية على الإصابة بسرطان الكبد الناتج عن مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويجب عدم التهاون مع مرض الكبد الدهني غير الكحولي، لأن تركه بدون علاج قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، ويرجع سبب ارتفاع الكوليسترول عند الإصابة بسرطان الكبد إلى الاضطراب الذي يلحقه الورم الخبيث بعملية إنتاج الدهون في الكبد.

انخفاض نسبة السكر في الدم

قد يؤدي سرطان الكبد إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى ظهور عدة أعراض مثل اضطراب نبضات القلب، الشعور بتنميل في الوجه والشفتين، والشعور بالدوخة ويمكن أن تصل إلى الإغماء، بالإضافة إلى التعب.

حيث يلعب الكبد دورًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم في الجسم، ويمكن أن يحدث خلل في وظائفه نتيجة الإصابة بالسرطان، وتشمل هذه أمراض تخزين الجليكوجين، الناجمة عن حالات وراثية نادرة ذات مضاعفات شائعة تشمل سرطان الخلايا الكبدية.

تضخم الثديين عند الذكور

كبر حجم الثدي لدى الرجال الذين يعانون من أمراض الكبد من العلامات الشائعة، بما في ذلك تليف الكبد، وسرطان الكبد، حيث يمكن للأورام الموجودة في الكبد أن تفرز إنزيمًا (أروماتيز) الذي يساهم في التثدي أيضًا.

ارتفاع الكالسيوم في الدم

عادة ما ترتفع مستويات الكالسيوم في الدم بنسبة كبيرة، بعد اكتشاف إصابتهم بسرطان الكبد، وغالبًا ما يرتبط الأمر

بما يسمى الببتيد المرتبط بهرمون الغدة الدرقية الذي يفرزه الورم، وترتبط بمتلازمة الأباعد الورمية بمرض متقدم ونادرًا ما تكون علامة أولى لسرطان الكبد.

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