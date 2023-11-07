7 أعراض خفية لمرض السكري من النوع الثاني.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض العلامات الخفية قد تكون مؤشرا على الإصابة بأمراض خطيرة، لذلك لا ينبغي تجاهلها.

أحد هذه الأمراض هو السكري من النوع الثاني لذلك نستعرض أعراضه وفقًا لما جاء في "ديلي ستار".

المخاطر

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات قاتلة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، ومشكلات في العين والكلى وتلف الأعصاب.

أعراض مرض السكري من النوع الثاني؟

هناك علامات تحذيرية تشمل ما يلي:

1- وجود تنميل أو ألم في القدم.

2- صعوبة وبطء في التئام الجروح:

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، فقد تلاحظ أن جروحك تستغرق وقتا أطول للشفاء.

3- مشاكل الجلد:

قد تعاني جفاف الجلد بسبب مشاكل الدورة الدموية.

4- الالتهابات

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة بسبب كمية السكر في أجسامهم، إضافة إلى التهابات المسالك البولية.

5- تغيرات المزاج.

6- مشاكل في النوم.

7- فقدان الوزن.

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكري 2 عليك باتباع هذه النصائح:

تناول الطعام الصحي.

التقليل من تناول الكحول.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة بانتظام.

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