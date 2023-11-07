ماذا تكشف برودة الأطراف عن جسمك؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

برودة الأطراف أمرًا شائعًا، وقد يكون سببها عوامل عديدة، مثل التعرض للبرد أو اضطرابات الأوعية الدموية، ومع ذلك، قد تكون برودة اليدين المستمرة علامة على وجود مشكلة صحية أساسية.

لذا في التقرير التالي نسنعرض أسباب برودة أطراف الجسم، وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك"، و"Medical daily". المعني بالصحة.

الأسباب

برودة الأطراف مؤشرًا على أن الجسم يحاول الحفاظ على درجة حرارته الداخلية، وعندما يتعرض الجسم للبرد، يقل تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارتها.

العلامات التي ينبغي الانتباه إليها عند الإصابة برودة الأطراف ما يلي:

برودة القدمين أو أصابع القدمين.

تغيرات في لون جلد اليدين.

الوخز.

القرحات الملتهبة أو البثور.

الجلد المشدود.

وقالت أخصائية الأوعية الدموية لناتالي إيفانز في عيادة كليفلاند: "برودة اليدين والقدمين أمر شائع، ولكن بشكل عام، عندما يحدث هذا في الشباب الأصحاء ، فلا داعي للقلق."

وعندما تجد يديك تتحول إلى برودة جليدية يمكن أن يكون لديك ما يعرف باسم "متلازمة رينود" الحالة غير الضارة تمامًا.

وتشمل أعراضها:

برودة اليدين والقدمين.

تغير في لون الجلد نحو الأبيض أو الأزرق أو الأحمر.

تصلب الجلد وظهور بعض القروح على الأطراف.

الأنيميا

حالة مرضية لا يتمكن فيها الجسم من الحصول على الأكسجين، بسبب نقص كريات الدم الحمراء السليمة.

وتشمل أعرضها:

ألم الصدر

برودة اليدين والقدمين

الصداع

مرض بورغر:

مرض نادر يُصيب الشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين والساقين، وعند الإصابة بمرض بورغر، يترتب ما يلي من أعراض.

- وخزًا في أصابع اليدين أو القدمين.

- تغيرات في لون الجلد في اليدين والقدمين

- تقرحات مفتوحة مؤلمة في أصابع اليدين والقدمين.

التشنجات:

وأضافت ميليسا لاي بيكر، رئيسة قسم طب الطوارئ في كامبريدج هيلث ألاينس: "الشيء الآخر الذي يمكن أن يحدث بسبب برودة الأطراف هو التشنج وإذا بدأت فمن الصعب على الدم الوصول إلى أطرافك".

مرض الشريان المحيط

قد تكون القدم الباردة علامة على مرض الشريان المحيط (PAD)، وهي حالة تسبب انسداد الشرايين أو تضيقها، ما يؤثر على أطراف الجسم.

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