علامة تظهر على الجلد تكشف عن بداية تكون جلطة دموية- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجلطات الدموية هي عبارة عن كتل صلبة تتشكل في الأوعية الدموية، ويمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم، وفي بعض الحالات، يمكن أن تظهر علامات وأعراض الجلطة الدموية على الجلد.

لذا، من الضروري أن تكون على دراية بها، حتى تتمكن من الحصول على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.

يمكن أن تكون حكة الجلد عرضًا غير شائع لنوع خطير من جلطة الدم يسمى تجلط الأوردة العميقة (DVT)، وفقًا لموقع "Health".

بمجرد أن تتشكل الجلطة، يمكن أن يتسرب الدم، ويتضرر الوريد، ويؤدي هذا الضرر إلى التهاب وجفاف الجلد في المنطقة المصابة، ما يسبب الطفح الجلدي والحكة المعروفة باسم متلازمة ما بعد الجلطة.

وهناك عدة أعراض تصاحب حكة الجلد، وتشمل:

- تورم الساقين

اعتمادًا على مكان الجلطة، يمكن أن يكون التورم شديدًا أيضًا، ما يسبب الألم وعدم الراحة.

- ألم الذراع أو الساق

عندما تحدث الجلطة الدموية، تبدأ على شكل ألم في الذراع أو الساق عند المشي.

- احمرار المنطقة المصابة:

يحدث ذلك بسبب تجمع الدم بسبب تلف الوريد الناجم عن الجلطة.

- من هم الأشخاص الأكثر عرضة:

1. الذين يجلسون لفترات طويلة.

2. الأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية كبيرة.

3. الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

4. أو الذين أصيبوا سابقًا بجلطات الأوردة العميقة.

5. إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة مصاباً بهذا المرض.

6. الذين يعانون السمنة المفرطة.

7. المدخنين.

8. تناول العلاج الهرموني.

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